Vertonghen heeft 'inside information' over het vertrek van Vincent Janssen bij Antwerp

Het vertrek van Vincent Janssen bij Royal Antwerp FC blijft nazinderen. Volgens Jan Vertonghen schuilt er bovendien meer achter de beslissing dan alleen het financiële plaatje.

Einde van sterk hoofdstuk bij Antwerp

Royal Antwerp FC moet afscheid nemen van Vincent Janssen. De Nederlandse spits speelde vier seizoenen op de Bosuil en groeide uit tot één van de absolute sleutelfiguren in het succesverhaal van de club.

Sinds zijn komst in 2022 drukte Janssen nadrukkelijk zijn stempel op Antwerp. Hij hielp de club aan de historische dubbel in 2023 en stond bekend om zijn werkkracht, fysieke présence en leiderschap.

Hoewel hij nooit elk seizoen enorme doelpuntenaantallen haalde, bleef hij bijzonder belangrijk voor het collectief. Deze week raakte officieel bekend dat er geen contractverlenging komt voor de Nederlandse aanvaller.

Vertonghen gelooft niet in financiële reden

Volgens de eerste berichten zou vooral het financiële aspect een rol gespeeld hebben in het vertrek van Janssen. Maar Jan Vertonghen gelooft dat verhaal niet volledig.

“Je moet je niet blindstaren op dat financiële verhaal”, vertelde Vertonghen aan Het Nieuwsblad. Volgens hem zou Janssen geld nooit laten primeren bij zo’n beslissing. “Er gaan andere, belangrijkere redenen geweest zijn om te stoppen.”





Vertonghen kent Janssen goed en was daarom ook niet verrast door zijn keuze om Antwerp te verlaten. Hij vermoedt dat de spits vooral op zoek is naar een project dat perfect aansluit bij zijn persoonlijke situatie en ambities.

Grote impact op Antwerp

De voormalige Rode Duivel benadrukte ook hoe belangrijk Janssen de voorbije jaren was voor Antwerp. “Hij heeft vier jaar lang alles gegeven”, stelde Vertonghen.

Volgens hem wordt de Nederlander zelfs onderschat in België. “Hij maakt geen 25 goals per jaar, maar Antwerp heeft al die tijd op hem geleund.” Vooral zijn rol in het aanvalsspel en zijn werk voor de ploeg maakten volgens Vertonghen een enorm verschil. “Zonder hem was het een wereld van verschil”, voegde hij eraan toe.

Welke bestemming volgt nu?

Over de toekomst van Janssen bestaat voorlopig nog veel onduidelijkheid. Een avontuur in het Midden-Oosten of de MLS wordt genoemd, maar Vertonghen denkt dat de spits geen overhaaste beslissing zal nemen.

“Ik denk dat hij rustig alle opties zal bekijken”, zei hij. Volgens Vertonghen is Janssen nog altijd topfit en heeft hij nog veel plezier in het voetbal. Het juiste project zal uiteindelijk doorslaggevend zijn. Zelf vindt Vertonghen het vooral jammer dat Janssen vertrekt. “Ik had stiekem gehoopt dat hij zou blijven”, gaf hij met een glimlach toe.