Vertonghen heeft 'inside information' over het vertrek van Vincent Janssen bij Antwerp

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Het vertrek van Vincent Janssen bij Royal Antwerp FC blijft nazinderen. Volgens Jan Vertonghen schuilt er bovendien meer achter de beslissing dan alleen het financiële plaatje.

Einde van sterk hoofdstuk bij Antwerp

Royal Antwerp FC moet afscheid nemen van Vincent Janssen. De Nederlandse spits speelde vier seizoenen op de Bosuil en groeide uit tot één van de absolute sleutelfiguren in het succesverhaal van de club.

Sinds zijn komst in 2022 drukte Janssen nadrukkelijk zijn stempel op Antwerp. Hij hielp de club aan de historische dubbel in 2023 en stond bekend om zijn werkkracht, fysieke présence en leiderschap.

Hoewel hij nooit elk seizoen enorme doelpuntenaantallen haalde, bleef hij bijzonder belangrijk voor het collectief. Deze week raakte officieel bekend dat er geen contractverlenging komt voor de Nederlandse aanvaller.

Vertonghen gelooft niet in financiële reden

Volgens de eerste berichten zou vooral het financiële aspect een rol gespeeld hebben in het vertrek van Janssen. Maar Jan Vertonghen gelooft dat verhaal niet volledig.

“Je moet je niet blindstaren op dat financiële verhaal”, vertelde Vertonghen aan Het Nieuwsblad. Volgens hem zou Janssen geld nooit laten primeren bij zo’n beslissing. “Er gaan andere, belangrijkere redenen geweest zijn om te stoppen.”

Vertonghen kent Janssen goed en was daarom ook niet verrast door zijn keuze om Antwerp te verlaten. Hij vermoedt dat de spits vooral op zoek is naar een project dat perfect aansluit bij zijn persoonlijke situatie en ambities.

Grote impact op Antwerp

De voormalige Rode Duivel benadrukte ook hoe belangrijk Janssen de voorbije jaren was voor Antwerp. “Hij heeft vier jaar lang alles gegeven”, stelde Vertonghen.

Volgens hem wordt de Nederlander zelfs onderschat in België. “Hij maakt geen 25 goals per jaar, maar Antwerp heeft al die tijd op hem geleund.” Vooral zijn rol in het aanvalsspel en zijn werk voor de ploeg maakten volgens Vertonghen een enorm verschil. “Zonder hem was het een wereld van verschil”, voegde hij eraan toe.

Welke bestemming volgt nu?

Over de toekomst van Janssen bestaat voorlopig nog veel onduidelijkheid. Een avontuur in het Midden-Oosten of de MLS wordt genoemd, maar Vertonghen denkt dat de spits geen overhaaste beslissing zal nemen.

“Ik denk dat hij rustig alle opties zal bekijken”, zei hij. Volgens Vertonghen is Janssen nog altijd topfit en heeft hij nog veel plezier in het voetbal. Het juiste project zal uiteindelijk doorslaggevend zijn. Zelf vindt Vertonghen het vooral jammer dat Janssen vertrekt. “Ik had stiekem gehoopt dat hij zou blijven”, gaf hij met een glimlach toe.

📷 OFFICIEEL Promovendus SK Beveren neemt afscheid van drie spelers

"Zal binnenkort gecommuniceerd worden": Verschaeren licht topje van nieuwe club

📷 'KRC Genk delft het onderspit in nieuwe poging om verdediger binnen te halen'

'Duidelijkheid over toekomst van Wouter Vrancken bij STVV'

📷 OFFICIEEL Ruud Vormer plukt speler uit Challenger Pro League weg

Marc Degryse komt met gewaagde voorspelling over Club Brugge en RSC Anderlecht

📷 OFFICIEEL Union kondigt afscheid van rots in de branding aan

📷 OFFICIEEL Stade de Reims heeft beslissing genomen over Kotto

Ook bij Cercle Brugge wordt het een enorm drukke zomer: na toptransfer van 9 miljoen, ook 2 miljoen op tafel

Nieuwe spits voor Anderlecht? Jong talent uit Oostenrijk staat op de radar van paars-wit

🎥 Van Jan Breydel tot Londen: Noa Lang duikt overal op tijdens titelfeesten met nieuwe monsterhit

Wil hij vertrekken in Genk? "Ik zit niet in een gemakkelijke situatie

Danylo Sikan scoort eindelijk voor Anderlecht: "Ik zie het als een verloren seizoen voor mij"

KVM oordeelt over handspel Seys en klopt zich op de borst: "Club terecht kampioen, maar niet met zege bij ons"

RWDM krijgt geen proflicentie en degradeert alsnog naar Eerste Nationale, reddingsboei voor Club NXT?

Nieuwe werkgever gewaarschuwd: Van Bommel rekent af met Gheysens zonder zijn naam te noemen

Racing Genk bevestigt interesse in Erenbjerg, Hayen gaat er dieper op in (en motiveert ook... Charleroi)

Peter Vandenbempt waarschuwt na nieuwe titel Club Brugge: "Gevaar voor Belgische competitie is reëel"

Duitse bondscoach Nagelsmann verrast ineens iedereen: "Nicolo Tresoldi was er héél dichtbij..."

OFFICIEEL: Cercle Brugge is vijf miljoen euro rijker

Yari Verschaeren heeft nog één boodschap voor de supporters van Anderlecht

Zware klap voor topploegen: toekomst beloftenploegen in gevaar, Pro League neemt belangrijke beslissing

Verrassende WK-selectie van Engeland zorgt meteen voor storm van kritiek

Na winst in Europa League: moet Tielemans stap hogerop zetten?

Club Brugge-sterkhouder Mechele prikt terug en heeft na behalen van de titel scherp oordeel over de media

Antoine Sibierski wil complete cultuuromslag bij Anderlecht: dit zijn de 5 pijlers waar hij op wil bouwen

Twintigste landstitel levert Club Brugge opnieuw miljoenenregen op: enorm bedrag

Opnieuw gaat het over Wilfried Kanga: Rik De Mil en Davy Roef roeren zich

Hij kostte Gent 6 miljoen, maar... gaat de club nu verlaten voor wel heel opvallende transfer

Union unisono in de analyse: "Dat kost ons de titel"

Geen onverwachte promotie: zo reageren ze nu bij SK Roeselare nadat Hasselt licentie kreeg

Zestiende match zonder zege in Champions' Play-offs, maar Rik De Mil bijt van zich af

Opvallende transfer in de maak voor Dolberg: maar is dat wel betaalbaar?

📷 Duitse WK-selectie toont pijnlijk verschil met Rode Duivels

Christos Tzolis leidde de titelviering van Club Brugge: "Ik weet niet of die trofee het overleeft tot thuis"

🎥 Tijdens Anderlecht-STVV: twee spelers uitgefloten in het Lotto Park

