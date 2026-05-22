Club Brugge-sterkhouder Mechele prikt terug en heeft na behalen van de titel scherp oordeel over de media

Brandon Mechele blijft bij Club Brugge de titels ook maar opstapelen. De verdediger balde terecht de vuist donderdagavond in Mechelen. Daarna kwam de Rode Duivel ook nog behoorlijk stevig uit de hoek.

"Ik ben trots en blij", omschrijft Mechele zijn gevoel. "Elke titel is speciaal en uniek. We speelden fantastische play-offs tot nu toe. We hadden het zelf in de hand, maar we hebben niet gewonnen. We hebben de kansen niet afgemaakt. Dan was het nog even afwachten en kijken wat Union deed. Het is verdiend, we hebben er hard voor gewerkt."

Het is niet zomaar een volgende titel: het is nummer 20 in de geschiedenis van Club Brugge. Best wel een historisch moment. "De tweede ster zal vanaf zondag mooi staan op het logo." Daar zullen ze bij Club Brugge dan wel snel aan de slag mee moeten gaan. Uitkijken of er snel werk gemaakt kan worden van aangepaste shirts.

Club Brugge is er in blijven geloven

Blauw-zwart heeft ook veerkracht moeten tonen om die 20ste titel te pakken. "Iedereen schreef ons af een paar weken geleden, maar we hebben onze rug gerecht", verwijst Mechele naar de nederlaag op het veld van Union. "Wij hebben ervaring genoeg. We weten dat in de play-offs alles kan gebeuren. We zijn blijven werken en blijven geloven in onszelf."

Er was volgens Mechele dus een duidelijk verschil tussen het sentiment in de Brugse kleedkamer en dat in de buitenwereld. "Volgens de media ben je de ene week kampioen en ben je de volgende week niets meer waard", oordeelt hij scherp. Het verlies bij Union is uiteindelijk een zeer zeldzame uitschuiver in de play-offs gebleken.

Club bleek de beste in thuismatch tegen Union

"Daarna volgde de ene zege na de andere. Vorige week hebben we met die 5-0 zege getoond dat we de besten waren." Was het door de rollercoaster Achter de Kazerne de titel waar de meeste stress bij kwam kijken? "Neen, we hadden nog een match extra. De titel van twee jaar geleden was nog iets spannender."