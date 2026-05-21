Sporting Hasselt krijgt eindelijk verlossend nieuws na onzekerheid over 1B

Goed nieuws voor Sporting Hasselt: de Limburgse club heeft haar licentie beet voor volgend seizoen en zal daardoor in de Challenger Pro League uitkomen in het seizoen 26/27. Het grote doel van de club lijkt daarmee behaald te zijn.

De Spor werd afgelopen seizoen kampioen in Eerste nationale na een bijzonder spannende slotspeeldag. Het kampioenenfeest barstte los, maar destijds waren er nog heel wat vraagtekens over de toekomst van de club.

Dat kwam omdat de Licentiecommissie besloot om Sporting Hasselt niet meteen een licentie te geven. Als een ploeg promoveert naar de Challenger Pro League maar geen licentie voor profvoetbal behaalt, kan het niet in 1B uitkomen.

— Sporting Hasselt (@sportinghasselt) May 21, 2026

De Licentiecommissie had eerst twijfels bij de financiële stabiliteit van de Limburgse club, maar de Spor ging in beroep bij het Belgisch Centrum voor Arbitrage in de Sportsector. En met succes. Eigenaars Sam Kerkhofs en Rik Verheye deelden het goede nieuws mee via een hilarisch filmpje op sociale media.





Daarmee valt een grote onzekerheid weg voor Sporting Hasselt. De club kan nu volop beginnen bouwen aan haar terugkeer naar het profvoetbal en de voorbereiding op 1B.