Lothar D'Hondt krijgt na kritiek opnieuw een wedstrijd op leven en dood voorgeschoteld

De ontknoping in de Belgische competitie komt nu wel héél dichtbij. En dus was het ook afwachten wie de Belgische voetbalbond zou aanduiden om een aantal van de belangrijke wedstrijden in goede banen te leiden.

Of het in de Champions' Play-offs nog belangrijk zal zijn, die laatste speeldag? Dat hangt een beetje af van de resultaten van donderdagavond. Mogelijk is de titelstrijd beslist na donderdagavond, maar voor plaats vier en vijf kan het sowieso wél nog spannend worden.

En dan zijn er natuurlijk ook nog de Europe Play-offs. Daarin staat er nog wel wat op het spel voor Genk en Standard. De Limburgers trekken naar OH Leuven, waar de wedstrijd in goede banen zal worden geleid door Bert Verbeke.

Lothar D'Hondt krijgt een nieuwe topwedstrijd voorgeschoteld

Voor Standard is er een match in eigen huis tegen Charleroi - een Waalse derby die toch nog altijd van belang is en blijkt. En er staat een mogelijk Europees ticket op het spel. Jan Boterberg gaat daar de honneurs waarnemen.

Maar dé match op leven en dood? Die wordt in Denderleeuw gespeeld zaterdagavond. Lothar D'Hondt is daar de ref die de wedstrijd in goede banen zal moeten leiden. En zo krijgt D'Hondt een tweede levensbelangrijk duel op een week voorgeschoteld.

Dender - Lommel is match op leven en dood

Vorige week zondag kreeg hij de topper in de Champions' Play-offs toegewezen en zag hij Club Brugge met 5-0 winnen van Union SG. Daarin kreeg hij wel bij momenten opnieuw de wind van voren voor zijn manier van fluiten.





"Die gele kaart voor Burgess? Dan dacht ik toch weer van 'Lothar, wat doe je nu?' en zo. Dat was toch absoluut niet nodig. En dan met die ogen zo kijken, neen", aldus Wesley Sonck kritisch in 90 Minutes. "Bij het doelpunt van MacAllister dat werd afgekeurd raakte hij hem dan ook nog eens aan en dan zei MacAllister duidelijk 'Don't touch me' en daar heeft hij gelijk in. Dat moet je niet doen als ref. Daar zijn regels voor. Omgekeerd mag het ook niet."