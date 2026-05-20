🎥 Wat een Belgisch doelpunt in finale van Europa League: Aston Villa pakt vlotte winst

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Aston Villa heeft de finale van de Europa League gewonnen. Het won met 0-3 van Freiburg. Een verslag van Manuel Gonzalez, voetbaljournalist bij Voetbalkrant, live vanuit het Besiktas Stadion in Istanboel.

Eerste helft

SC Freiburg begon scherp aan de finale en zette meteen druk via Matanovic, maar daarna nam Aston Villa het initiatief over. Rogers zorgde vroeg voor gevaar met een krachtig schot, terwijl Freiburg vooral probeerde het tempo uit de wedstrijd te halen. De duels waren stevig, met gele kaarten voor Treu, Cash en Buendia.

Freiburg kwam halverwege de eerste helft beter in de match. Höfler trapte na een vrijschop van Grifo maar net naast en Manzambi zorgde geregeld voor dreiging. Toch bleef Villa gevaarlijker in de omschakeling, met combinaties tussen Buendia, McGinn en Rogers.

Vlak voor rust sloeg Villa hard toe. Eerst knalde Youri Tielemans een knappe volley overhoeks binnen na een korte corner. In de extra tijd profiteerde Buendia van zwak verdedigen om de 0-2 in de verste hoek te plaatsen. Freiburg kreeg zo een zware mentale tik richting rust.

Tweede helft

SC Freiburg probeerde na rust met veel inzet terug in de wedstrijd te komen, maar botste telkens op een stevig georganiseerd Aston Villa. De Engelsen lieten bewust het balbezit aan Freiburg, maar Grifo, Beste en Manzambi kwamen nauwelijks in het stuk voor. De duels bleven hard, terwijl Villa loerde op de counter.

Na een uur probeerde Freiburg met enkele wissels het tij nog te keren, maar Villa sloeg opnieuw toe. Buendia zette laag voor en Morgan Rogers tikte de 0-3 perfect binnen. Daarmee leek de wedstrijd helemaal beslist en rook coach Unai Emery al zijn volgende Europese triomf.

Villa bleef daarna dominant spelen. Onana viel in en kopte meteen op de paal, terwijl Buendia een vierde goal miste. Freiburg kreeg via Manzambi nog een kans, maar Martinez hield de nul vast met een knappe reflex.

Lang op gewacht

Aston Villa pakte in de voorbije 30 jaar geen enkele prijs meer. In 1996 won het de League Cup, de laatste trofee in de geschiedenis van de club. Een mooi moment dus, 30 jaar later, om de Europa League te winnen.

