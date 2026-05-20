Special effects? Hoe een onbekende Club-held mee aan de basis ligt van de titelkoers

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Club Brugge staat op één zege van de landstitel na de dominante 5-0-overwinning tegen Union SG. Volgens Hein Vanhaezebrouck zat achter het openingsdoelpunt van Hans Vanaken meer tactiek dan puur toeval.

Vanhaezebrouck fileert defensie van Union

De zware nederlaag van Union SG tegen Club Brugge blijft nazinderen. Vooral de manier waarop de Brusselaars verdedigden, roept vragen op bij Hein Vanhaezebrouck. De analist zag hoe Union bij het openingsdoelpunt van Hans Vanaken compleet verkeerd reageerde.

“Kijk naar het eerste doelpunt van Hans Vanaken: met negen bevinden ze zich onder de bal”, vertelde Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad. Volgens hem maakten de verdedigers een cruciale fout door allemaal richting eigen doellijn te lopen, waardoor Vanaken te veel vrijheid kreeg.

“Zo vaak krijgt Vanaken die vrijheid niet in België”, klonk het scherp. Vanhaezebrouck verwees ook naar eerdere tegendoelpunten van Union, waarbij dezelfde reflex terugkeerde: massaal terugplooien in plaats van de tweede bal aan te vallen. Voor hem is dat een structureel probleem in de organisatie van Union.

De verborgen architect achter de fase

Toch was het doelpunt volgens Vanhaezebrouck niet alleen een fout van Union. Hij gaf ook expliciet krediet aan Jarne Kesteloot, de spelhervattingen-coach van Club Brugge.

“De goal is ook de verdienste van Kesteloot Junior”, zei hij met een knipoog naar Jarne, de zoon van Franky Kesteloot, met wie hij vroeger samenspeelde bij Harelbeke. Volgens Vanhaezebrouck was de fase duidelijk ingestudeerd. Club Brugge werkte met outswingers in de middelste zone, terwijl de sterke koppers van Union slim geblokkeerd werden. Daardoor kwam Vanaken vrij om af te werken.

Vanhaezebrouck sprak zelfs zijn bewondering uit voor het werk achter de schermen. “Chapeau dus voor het werk van Kesteloot Junior, ook dat hij spelers daarin meekrijgt.”

Wie is Jarne Kesteloot?

Jarne Kesteloot is één van de jongste specialisten binnen de technische staf van Club Brugge. Hij groeide de voorbije jaren uit tot een belangrijke pion op het vlak van stilstaande fases en tactische voorbereiding. Binnen de club staat hij bekend als een detailcoach die sterk inzet op videoanalyse en automatismen.

Kesteloot heeft zelf geen groot profverleden als voetballer. Hij begon zijn trainers- en analysecarrière bij de jeugd van KV Oostende. Daar werkte hij onder meer als jeugdtrainer bij de U13 en werkte hij zich op tot videoanalist. In januari 2024 maakte hij de overstap naar Club Brugge, waar hij deel ging uitmaken van de technische staf.

Bij Club Brugge groeide hij snel uit tot een belangrijke pion achter de schermen. Hij staat er bekend om ingestudeerde fases tot in de puntjes uit te werken en spelers individueel voor te bereiden met videobeelden en analyses. Volgens verschillende Belgische media heeft hij een groot aandeel in de efficiëntie van Club Brugge op corners en vrije trappen.

Kesteloot werkte eerder in de schaduw, maar krijgt nu steeds meer erkenning voor zijn invloed op het spel van Club Brugge. De Bruggelingen behoren dit seizoen tot de gevaarlijkste ploegen op stilstaande fases in België.

Donderdag kan Club Brugge het sterke seizoen helemaal bekronen. Bij winst tegen KV Mechelen mag blauw-zwart zich officieel tot landskampioen kronen en een tweede ster binnenhalen, haast een unicum in Europa.

Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 21/05 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 21/05 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 21/05 STVV STVV

Play-off 2

 Speeldag 9
KRC Genk KRC Genk 0-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 1-1 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

