Vandaag crisisoverleg van de Pro League: er wordt vooral gekeken naar... Club Brugge

De Belgische profclubs komen dinsdag samen op het hoofdkantoor van de Pro League om een oplossing te zoeken voor het dossier rond de hervorming van de Challenger Pro League. Vooral de beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit zorgt voor heel wat onrust binnen het profvoetbal.

De grootste verrassing kwam er rond de U23-teams in tweede klasse. De Mededingingsautoriteit zette namelijk een streep door het systeem van quota voor beloftenploegen in de Challenger Pro League. Daarnaast besliste de instantie ook dat Club NXT moet degraderen na zijn zestiende plaats.

Competitiehervorming op losse schroeven

Dat zorgt voor kopzorgen bij de clubs uit eerste en tweede klasse, die eind maart nog een hervormingsvoorstel hadden goedgekeurd. Dat voorstel werd later afgewezen door het amateurvoetbal, waardoor de hele competitiehervorming opnieuw op losse schroeven staat.

Tijdens het overleg dinsdag zal Pro League-CEO Lorin Parys verschillende pistes voorstellen om uit de impasse te raken. Ook het dossier rond de televisierechten komt opnieuw op tafel, al zou daar intussen vooruitgang geboekt zijn dankzij nieuwe akkoorden van DAZN met telecomoperatoren.

Degradatie Club NXT wordt heikel punt

Binnen de Pro League lopen de meningen over het U23-dossier sterk uiteen. Sommige clubs hopen opnieuw te kunnen onderhandelen met Club Brugge KV over een compromis rond de play-offs en Club NXT. Andere bestuurders vinden dat er geen discussie meer mogelijk is nu de Mededingingsautoriteit het quotasysteem expliciet heeft afgewezen.

Club Brugge hoopt ondertussen nog altijd dat zijn beroep tegen de beslissing succes oplevert. De club argumenteert dat de regels tijdens het seizoen gewijzigd werden in het nadeel van Club NXT. Mocht het beroep slagen, dan zou de Challenger Pro League volgend seizoen mogelijk met een extra ploeg gespeeld worden.



Lees ook... Toekomstig kampioen Club Brugge sterk vertegenwoordigd, maar ook enkele verrassingen›

Ook de financiële bijdrage van de U23-teams blijft een discussiepunt. Een voorstel om de vergoeding voor beloftenploegen te verlagen van één miljoen euro naar 750.000 euro ligt momenteel op tafel.

Daarnaast blijft ook de situatie van RWDM onzeker. Indien de Brusselse club geen licentie krijgt, dreigt de Challenger Pro League volgend seizoen zelfs met slechts veertien ploegen van start te gaan.

