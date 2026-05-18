Aernout Van Lindt
RSC Anderlecht, het buitenland of toch blijven bij STVV? Wouter Vrancken reageert op deze manier
Voor STVV werd het onder Wouter Vrancken een absoluut droomseizoen. De Kanaries eindigen in de Champions' Play-offs sowieso op een knappe derde plaats en mogen daardoor Europa in. Rest de vraag of dat ook wel met Vrancken zal gebeuren.

Wouter Vrancken beleefde een geweldig seizoen bij STVV. Vorig seizoen was het nog een horrorseizoen waarbij degradatie meer nipt werd afgewend, maar in de jaargang 2025-2026 werd een knappe derde plaats gehaald.

Doordat Union SG in de top twee zal eindigen én de Croky Cup won, levert dat bovendien een prima Europees ticket op. En dus lacht het leven de Haspengouwse burger toe. Al is er wel nog een mogelijke kanttekening te maken.

RSC Anderlecht of het buitenland? 

Heel wat spelers zouden mogelijk deze zomer kunnen vertrekken. Van Goto moeten ze sowieso al afscheid nemen, omdat die terug naar RSC Anderlecht moet na zijn huurbeurt. En ook Ito lijkt te gaan vertrekken vanop Stayen.

En wat met de trainer, Wouter Vrancken? Die zou al interesse genieten vanuit Frankrijk, terwijl hij ook bij RSC Anderlecht op het lijstje met namen staat die de opvolger zouden kunnen gaan worden van Jérémy Taravel. 

Wouter Vrancken laat zich nog niet uit over toekomst

Vrancken liet bij KV Mechelen en KRC Genk ook al aantrekkelijk voetbal zien. Hij staat bekend als een coach die jonge talenten beter maakt. Dat profiel sluit goed aan bij de Brusselse club. En als klap op de vuurpijl: Vrancken is einde contract bij STVV. Het ideale moment om de stap te zetten? Wouter Vrancken zelf heeft alvast gereageerd op de zaak.

"Ik ga zeker en vast geen primeur geven voor de camera", klonk het in een korte reactie bij DAZN over zijn toekomst. De trainer lijkt daarmee te hinten op een mogelijk vertrek, al kan STVV nog met hem rond de tafel gaan zitten voor een nieuw, verbeterd contract naar volgend seizoen toe. Het zou Vrancken na het vele werk van dit seizoen in ieder geval gegund zijn, welke stap hij dan ook besluit te maken.

