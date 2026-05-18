Einde verhaal voor sterkhouder bij STVV? Interesse uit Duitsland én Italië

Mogelijk zagen we afgelopen weekend al het vervroegde einde van Ryotaro Ito bij STVV. De speler raakte snel geblesseerd in de wedstrijd tegen KAA Gent en dat zou meteen zijn laatste wapenfeit voor het team kunnen zijn.

STVV begon fris aan de partij en liet de bal vlot rondgaan. Al na tien minuten kreeg het een zware tik te verwerken. Ryotaro Ito ging neer na een ongelukkige actie en moest vervangen worden. Het uitvallen van de creatieve Japanner haalde het hart uit het Truiense spel.

Zonder zijn infiltraties en vista werd het voor de Kanaries veel moeilijker om tussen de lijnen iets te creëren in een wedstrijd die uiteindelijk op 1-1 zou gaan eindigen op Stayen tegen de Buffalo's. En wat met Ryotaro Ito zelf?

Tennisbal boven op de enkel van Ryotaro Ito

"Hij heeft een halve tennisbal boven op zijn enkel. We moeten een paar dagen wachten om een scan te kunnen maken. Er zit nu nog te veel vocht op. Zo'n blessure kan goed meevallen, maar ook tegenvallen", aldus Wouter Vrancken volgens Het Laatste Nieuws over de blessure van zijn speler.

Einde verhaal dus voor dit seizoen? De wedstrijden van donderdag en zondag zouden meer dan waarschijnlijk te vroeg kunnen komen. Geen mooi afscheid van het seizoen, maar ook mogelijk geen mooi afscheid van STVV in het algemeen.

Wenkt het buitenland voor Ryotaro Ito van STVV?

Het is geweten dat de Japanner graag STVV zou verlaten voor een flinke stap hogerop. Hij is einde contract en voorlopig is er geen sprake van een contractverlenging, waardoor hij zou kunnen vertrekken bij De Kanaries.





Vanuit Duitsland was Hamburger SV al langer concreet geïnteresseerd, maar intussen heeft ook Borussia Mönchengladbach zich gemeld. Die laatste beschikt over meer financiële slagkracht en komt uit in de Bundesliga, wat de aantrekkingskracht alleen maar vergroot. Ook vanuit onder meer Italië zou er interesse zijn in de Japanse metronoom. Voor STVV zal het een ferme slok op de borrel schelen als ze Ito niet meer ter beschikking hebben.