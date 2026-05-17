Wordt de club verkocht? SK Beveren kiest zijn woorden voorzichtig in opvallende mededeling

SK Beveren beleeft woelige weken na de promotie naar de Jupiler Pro League. De club reageerde zondag duidelijk op geruchten over een mogelijke verkoop.

Er verandert veel bij SK Beveren de laatste tijd. Na het ongeslagen seizoen en de promotie naar de Jupiler Pro League zal trainer Marink Reedijk de club verlaten. Maar er is meer. Zondag kwam Het Laatste Nieuws met een opmerkelijk nieuwtje. De krant meldde dat SK Beveren, dat momenteel in Amerikaanse handen ligt, te koop zou staan.

Ondertussen heeft de promovendus ook gereageerd op het nieuws via zijn officiële kanalen. SK Beveren bevestigt niet expliciet dat de club te koop staat, maar de verklaring laat wel duidelijk ruimte voor dat scenario. De club probeert wel iets meer duidelijkheid te scheppen.

De volledige reactie van SK Beveren

"De voorbije jaren heeft eigenaar Global Football Holdings meegebouwd aan de sportieve en structurele groei van SK Beveren. Zoals ook in de berichtgeving wordt onderstreept, heeft GFH zich daarbij steeds geprofileerd als een correcte, betrouwbare en betrokken partner, die haar aanzienlijke financiële engagementen zonder uitzondering stipt is nagekomen."

"GFH heeft steeds consequent het belang van de club vooropgesteld. Daarbij denken we onder meer aan het versterken van de lokale verankering in het bestuur en management van de club, het historische akkoord met KSK Beveren dat leidde tot de terugkeer van naam, logo en clubkleuren op de Freethiel en de vrijgave van het historische stamnummer 2300 voor onze buren."

"De voorbije weken werd bovendien nog een substantiële investering goedgekeurd voor de structurele renovatie van de grasmat. Met de promotie naar de Jupiler Pro League zet de club opnieuw een belangrijke stap in haar ontwikkeling. Als club zijn wij ons ervan bewust dat dit voor de eigenaar een belangrijk scharniermoment vormt."





"Het management van de club staat -net als afgelopen jaren- in permanent overleg met de eigenaar over mogelijke toekomstscenario’s. Deze gesprekken verlopen in een open dialoog, waarbij vanuit de eigenaarsstructuur veel belang wordt gehecht aan lokale input over een duurzame toekomstvisie voor de club, met maximaal respect voor de waarden, traditie en identiteit van de club."

"Wij verwachten dat deze gesprekken op korte termijn zullen uitmonden in een definitieve beslissing, hetzij een bevestiging van een volgehouden engagement van GFH richting de toekomst zoals voorbije keren, hetzij een gedragen beslissing die de club een stabiele en duurzame toekomst garandeert."

"Wanneer die duidelijkheid er is zullen wij daarover zoals steeds in volledige transparantie communiceren met de mensen die de fundamenten van onze club vormen: onze supporters, partners en medewerkers."