Alvaro Arbeloa kiest zélf zijn favoriete opvolger bij Real Madrid: "Ik zou blij zijn"

Real Madrid draait een teleurstellend seizoen. En dat is waarschijnlijk een understatement. De Koninklijke is daarom op zoek naar een nieuwe coach om Alvaro Arbeloa te vervangen. De Spanjaard heeft alvast zelf een voorkeur voor zijn opvolger.

Arbeloa kreeg de ondankbare taak om als interimcoach de ontslagen Xabi Alonso te vervangen. Real draaide toen al vierkant en ook Arbelo kreeg de trein niet op de rails. De Spanjaard lijkt echter weinig te verwijten, want het zijn toch vooral de sterren op het veld die het dit seizoen te vaak lieten afweten. Dat was ook onder zijn voorganger al het geval.

Real is daarom volop op zoek naar een nieuwe coach die de neuzen opnieuw in dezelfde richting krijgt. En al zeker na de strubbelingen die de laatste tijd opdoken in de kleedkamer. Na het ontslag van Xabi Alonso ving Real bot bij Jürgen Klopp, waarna Arbeloa aangesteld werd. De Duitser paste daarna ook om vanaf volgend seizoen aan de slag te gaan.

Het geweer werd daarna van schouder veranderd door Florentino Pérez. De invloedrijke voorzitter van Real had naar verluidt al contact met grote namen als Didier Deschamps, Mauricio Pochettino en Lionel Scaloni, maar José Mourinho zou dé topfavoriet zijn.

The Special One is momenteel aan de slag bij Benfica. Daar heeft hij nog een contract tot midden 2027. Zijn overeenkomst bevat een afkoopsom van drie miljoen euro, wat voor Real een habbekrats is. Als Madrid roept, dan luistert iedereen. Mourinho incluis. De Portugees liet zich zelf al uit over de interesse van de Koninklijke.





Mourinho en Real werkten in het verleden al met succes samen. Onder de Portugees pakte de Koninklijke de landstitel een Copa del Rey en een Supercopa de España. De Champions League pakte hij niet in Madrid, iets wat hem wél gelukt was met Inter.

Ondertussen heeft Arbeloa te midden van de Mourinho-geruchten de nogal ondankbare taak om het mislukte seizoen van Real af te maken. Morgen trekt Real naar Sevilla in een wedstrijd waarin het niets meer te winnen of te verliezen heeft. Op de laatste speeldag ontvangt het Athletic Club.

Arbeloa neemt de mogelijke komst van Mourinho alvast heel sportief op. "Mourinho is de nummer één", klonk het op zijn persconferentie voor het duel tegen Sevilla, geciteerd door Het Nieuwsblad. "Voor mij zal hij altijd één van ons zijn. Als madridista en als iemand die met hem gewerkt heeft, zou ik heel blij zijn als hij terugkeert naar Real Madrid."

Een van de sterren die Mourinho zal moeten managen in Madrid, is Kylian Mbappé. Die was donderdag tegen Oviedo niet tevreden met zijn statuut als bankzitter. "Blijkbaar ben ik voor de trainer slechts de vierde keuze in de aanval", klonk het scherp bij de Fransman.

"Spelers willen altijd voetballen", vertelde Arbeloa daarover op zijn persbabbel. "En zulke uitspraken halen de kranten. Maar ik heb nog steeds een goede relatie met hem", onderstreepte hij.

Als Mourinho zich aan een tweede Madrileense avontuur waagt, zal hij een kleedkamer met een pak sterren en karakters moeten managen. Maar laat dat nu iets zijn waar de succesvolle Portugees kaas van gegeten heeft. Wordt ongetwijfeld vervolgd.