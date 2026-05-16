'Twee heel mooie clubs tonen interesse voor Arne Engels'

Arne Engels lijkt zich stilaan op te maken voor een drukke transferzomer. Onze landgenoot staat nadrukkelijk op de radar van verschillende Europese clubs, met onder meer Atlético Madrid en Nottingham Forest als opvallende kandidaten.

Huidige situatie van Arne Engels

Engels speelt momenteel voor Celtic FC, waar hij sinds de zomer van 2024 actief is. De middenvelder trok toen naar Schotland om er een volgende stap in zijn carrière te zetten en groeide er snel uit tot een belangrijke pion op het middenveld.

De Belg ligt nog meerdere jaren onder contract bij Celtic, waardoor de Schotse topclub bijzonder sterk staat aan de onderhandelingstafel. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde ondertussen meer dan tien miljoen euro, al lijkt een mogelijke transfersom nog een stuk hoger te kunnen oplopen.

Interesse van Atlético Madrid

Vooral Atlético Madrid zou zeer concreet aan Engels denken. De Spaanse topclub volgt de Belg al geruime tijd en ziet in hem een profiel dat perfect zou passen binnen het intense en dynamische voetbal van Diego Simeone.

Volgens buitenlandse media staat Engels hoog op de lijst met mogelijke versterkingen voor komende zomer. Atlético zoekt extra kwaliteit en loopvermogen op het middenveld, terwijl de middenvelder indruk maakte met zijn prestaties in Schotland en op Europees niveau.

Ook andere clubs liggen op de loer

Atlético krijgt echter stevige concurrentie in het dossier. Ook Nottingham Forest zou de situatie van dichtbij opvolgen en ziet in Engels een interessante versterking met het oog op de Premier League.





Daarnaast wordt ook Borussia Dortmund genoemd als mogelijke bestemming. De Duitse club heeft traditioneel een sterke reputatie in het ontwikkelen van jonge talenten en zou Engels beschouwen als een speler met veel groeimarge.

Bod zal bijzonder hoog moeten zijn

Celtic lijkt zich wel neer te leggen bij een mogelijk vertrek, maar enkel wanneer er een uitzonderlijk bod op tafel komt. In januari zouden al aanbiedingen zijn afgewezen en de club heeft haar vraagprijs sindsdien alleen maar verhoogd.

De Schotten beseffen dat Engels nog veel potentieel heeft en willen maximaal cashen bij een transfer. Een vertrek lijkt dus zeker mogelijk, maar geïnteresseerde clubs zullen diep in de buidel moeten tasten om Celtic te overtuigen.

Verleden in België

Voor zijn avontuur in Schotland speelde Engels in België bij Club NXT, het beloftenelftal van Club Brugge. Van daaruit trok hij naar Duitsland, waar hij doorbrak bij FC Augsburg.

Bij Augsburg zette hij zichzelf echt op de Europese kaart, waarna Celtic besloot om stevig in hem te investeren. Nu lijkt de volgende toptransfer alweer in de maak voor de Belgische middenvelder.