Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
"We spelen voor de toekomst van de club"
Zondag wordt mogelijk beslist over wie de titel pakt in de Champions' Play-offs. Maar ook aan de andere kant van het klassement staat er een bijzonder belangrijk duel op het programma. Dender trekt namelijk naar Lommel voor de eerste wedstrijd in de barragewedstrijden.

Lommel schakelde op weg naar de barragewedstrijden met Dender zowel Club Luik als Beerschot uit en heeft zo toch wel wat vertrouwen weten te tanken. Dender van zijn kant werd laatste in de Jupiler Pro League.

In de Relegation Play-offs konden ze de kloof met La Louvière en co niet meer dichten, maar ze wonnen wel een paar wedstrijden om ook te werken aan het vertrouwen. En dus zou het wel eens een spannend duel kunnen gaan worden.

Te beginnen zondag in het Soevereinstadion in Lommel en dan zes dagen later - een dag voor de ontknoping(?) in de Champions' Play-offs - in Denderleeuw. De spanning stijgt, ook bij Dender dat er in Lommel meteen wil staan.

Bij Dender beseffen ze het belang van de wedstrijd. De toekomst van de club staat mogelijk op het spel, want in de Challenger Pro League is het toch een heel ander verhaal voor een team als FCV Dender EH. En dus is het alle hens aan dek.

“Beerschot is een sterke ploeg, maar toch ging het in Lommel met 3-1 de boot in. De terugmatch zagen we op de bus tijdens de terugweg van Waregem en ook daar oogde Lommel sterk met efficiënte afwerkers. Dender gaat niettemin ook op verplaatsing meteen voor de zege. Het is niet de bedoeling om op een gelijkspel te speculeren. We rekenen op de steun van onze supporters", gelooft kapitein Nathan Rôdes er nog in.

En hij heeft in Het Nieuwsblad ook mooie woorden voor zijn coach, Yannick Ferrera: "Ferrera is een goede people manager, een warme persoonlijkheid met een menselijke aanpak. Hij was terecht kritisch over het gebrek aan mentaliteit in Waregem. We moeten beseffen dat we voor de toekomst van de club spelen."

La Louvière 4-1 Cercle Brugge
Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH

