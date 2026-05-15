Seizoen voorbij voor Cvetkovic, tenzij...

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 1 reacties
Seizoen voorbij voor Cvetkovic, tenzij...
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Mihajlo Cvetcovic verscheen voor de Disciplinaire Raad. De jonge spits van RSC Anderlecht kreeg afgelopen weekend een rode kaart tegen KAA Gent. Hij wordt twee speeldagen effectief geschorst. Maar door het beroep loopt dat toch weer op tot drie matchen effectief.

Bjorn Vandenabeele

Seizoen voorbij voor Cvetkovic, tenzij...

Mihajlo Cvetkovic is voor de drie resterende matchen van RSC Anderlecht dan toch geschorst. Hij liep vorige week zondag een rode kaart op in het duel met KAA Gent.

Hij kreeg een schorsingsvoorstel van de Disciplinaire Raad van drie speeldagen effectief, maar Anderlecht ging in beroep. Daardoor werd de schorsing teruggebracht tot twee speeldagen. Ook daartegen ging Anderlecht in beroep, zodat Cvetkovic kon spelen in de bekerfinale. Dat beroep is vandaag behandeld door de Beroepscommissie.

Die bracht de schorsing echter terug tot vier speeldagen, waarvan drie effectief. Zo moet Anderlecht zijn spits missen in de resterende drie matchen in de Champions’ Play-offs. Het seizoen zit er dus op voor Cvetkovic, tenzij Anderlecht nog barrages moet spelen voor Europees voetbal tegen de winnaar van de Europe Play-offs.

Brandon Morren

Anderlecht gaat in beroep tegen straf voor Cvetkovic

Wat we eerder al schreven wordt nu ook bevestigd: Anderlecht gaat in beroep tegen de schorsing voor Mihajlo Cvetkovic. De Servische spits maakte afgelopen weekend een duidelijke slaande beweging richting Siebe Van der Heyden waar hij een rode kaart voor kreeg. Het bondsparket vorderde een straf van twee speeldagen effectief en één voorwaardelijk. Bovendien wilt het een boete van 2.500 euro zien.

Maar zoals verwacht tekent paars-wit nu beroep aan, wat strafopschortend werkt. Op die manier kan Cvetkovic donderdag gewoon spelen tijdens de bekerfinale. Trainer Jérémy Taravel heeft nu een extra troef om Union proberen te kloppen tijdens de belangrijkste wedstrijd van het jaar.

Strafvermindering voor Cvetkovic

Het bondsparket eiste vier speeldagen schorsing voor Cvetkovic, waarvan drie effectief. Ondertussen is duidelijk geworden dat hij voor twee speeldagen effectief geschorst wordt en ook nog één voorwaardelijk. De boete wordt op 2.500 euro gebracht, in plaats van 3.500 euro.

Anderlecht gaat sowieso in beroep tegen deze beslissing, waardoor Cvetkovic donderdag gewoon kan spelen in de bekerfinale tegen Union SG. Het beroep van paars-wit wordt dan afgewerkt op vrijdag.

“Ik had geen intentie om de tegenstander pijn te doen”, citeert Het Belang van Limburg Cvetkovic tijdens de zitting. “Wanneer het gebeurt, komt de bal. Ik wilde naar die bal toe, maar werd geduwd en afgeblokt. Daarop wilde ik me vrijmaken, ik wilde uit het duel gaan. Dat heb ik op een verkeerde manier gedaan.”

Scheidsrechter heeft niks gezien

Ook scheidsrechter Wesli De Cremer kwam langs op de zitting. Hij verklaarde dat hij zelf helemaal niks gezien had, maar dat het de vierde scheidsrechter Nathan Verboomen was die hem influisterde dat hij rood moest geven aan Cvetkovic en geel voor Van der Heyden.

“Mijn verslag is gemaakt op basis van die input en de beelden. Of Cvetkovic de speler nu raakt of niet: dat wordt gecatalogeerd als een brutaliteit en levert rood op”, klonk het bij De Cremer. Het bondsparket bleef bij hun vordering.

Lees ook... 🎥 Hoe gaat het met Rik De Mil nadat hij tijdens match tegen Anderlecht vroegtijdig wegging?

Anderlecht verdedigde zich bij monde van Thibault Dochy, de technical director, en sportadvocate Lore Van den Berghe. Zij zagen duidelijk dat de feiten het gevolg waren van escalatie na provocatie, zoals Van der Heyden achteraf ook toegaf.

Gelijkenissen met geel van Vincent Janssen

Paars-wit haalde zelfs beelden boven van het duel tussen Antwerp en Charleroi, waarbij Vincent Janssen voor gelijkaardige feiten slechts geel kreeg. “In het geval van Vincent Janssen is de bal totaal niet in de buurt en is er een revancherende beweging. Mijnheer Lardot vindt een gele kaart oké. Waarom krijgt Anderlecht dan een dubbele sanctie voor Cvektovic?”, klonk het.

Wesli De Cremer legde het verschil uit op de zitting. “Vincent Janssen vertoont onsportief gedrag en duwt. Dat is een gele kaart. Cvetkovic maakt een slaande beweging en dat is een brutaliteit: een rode kaart. Er is geen sprake van twee maten en twee gewichten.”

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KAA Gent
Mihajlo Cvetkovic
Siebe Van Der Heyden

Meer nieuws

Opvallende uitspraak van Lukaku: weet hij meer over de heropbouw van Anderlecht?

Opvallende uitspraak van Lukaku: weet hij meer over de heropbouw van Anderlecht?

20:00
🎥 Hoe gaat het met Rik De Mil nadat hij tijdens match tegen Anderlecht vroegtijdig wegging?

🎥 Hoe gaat het met Rik De Mil nadat hij tijdens match tegen Anderlecht vroegtijdig wegging?

15:57
9
RSCA komt met statement, kosten van schade lopen op

RSCA komt met statement, kosten van schade lopen op

19:09
12
Fans van Anderlecht komen met spandoek, Coucke reageert eindelijk na bekerfinale

Fans van Anderlecht komen met spandoek, Coucke reageert eindelijk na bekerfinale

18:20
18
Herbeleef: vijf cruciale momenten van RSC Anderlecht in de bekerfinale

Herbeleef: vijf cruciale momenten van RSC Anderlecht in de bekerfinale

18:00
📷 OFFICIEEL Speler van Beerschot zet punt achter carrière

📷 OFFICIEEL Speler van Beerschot zet punt achter carrière

19:30
Verrassing op de Heizel: de vijfde official van de finale...was een ex-speelster van Anderlecht

Verrassing op de Heizel: de vijfde official van de finale...was een ex-speelster van Anderlecht

16:30
📷 Is dit de echte uitleg waarom Mika Godts niet in WK-selectie zit?

📷 Is dit de echte uitleg waarom Mika Godts niet in WK-selectie zit?

19:00
5
Kortrijk heeft de nummer 1 in huis, maar ook veel youngsters in top-10: "Hij is de next big thing van Club"

Kortrijk heeft de nummer 1 in huis, maar ook veel youngsters in top-10: "Hij is de next big thing van Club"

17:00
📷 Na de verloren bekerfinale: "Niemand hoeft Marc Coucke met de vinger te wijzen"

📷 Na de verloren bekerfinale: "Niemand hoeft Marc Coucke met de vinger te wijzen"

15:00
5
Denis Odoi moet na enkele maanden opnieuw op zoek naar nieuwe club

Denis Odoi moet na enkele maanden opnieuw op zoek naar nieuwe club

17:45
7
Mignolet of Jackers? Ivan Leko hakt moeilijkste vraagstuk bij Club Brugge door

Mignolet of Jackers? Ivan Leko hakt moeilijkste vraagstuk bij Club Brugge door

15:30
📷 'Zulte Waregem heeft nieuwe middenvelder op het oog'

📷 'Zulte Waregem heeft nieuwe middenvelder op het oog'

17:30
Vandenbempt ziet sowieso grote verandering aankomen bij Anderlecht: "Kan het me niet voorstellen"

Vandenbempt ziet sowieso grote verandering aankomen bij Anderlecht: "Kan het me niet voorstellen"

13:00
KVD Oostende grijpt naast promotie, maar speelt internationale afscheidsmatch

KVD Oostende grijpt naast promotie, maar speelt internationale afscheidsmatch

15:15
Spelers Anderlecht in de put en moeten nog Europees voetbal veilig stellen: "Het wordt moeilijk" Reactie

Spelers Anderlecht in de put en moeten nog Europees voetbal veilig stellen: "Het wordt moeilijk"

21:15
18
DONE DEAL: KAA Gent heeft beet en haalt plots jeugdinternational in huis

DONE DEAL: KAA Gent heeft beet en haalt plots jeugdinternational in huis

12:20
4
Update over de blessure die De Cat opliep tijdens de bekerfinale

Update over de blessure die De Cat opliep tijdens de bekerfinale

14:39
10
📷 Selectie bekendgemaakt: deze 26 Rode Duivels mogen mee naar het WK

📷 Selectie bekendgemaakt: deze 26 Rode Duivels mogen mee naar het WK

13:50
102
Taravel vond dat Union niet beter was dan Anderlecht: "Moeilijk te aanvaarden"

Taravel vond dat Union niet beter was dan Anderlecht: "Moeilijk te aanvaarden"

09:50
8
Deze ex-Anderlecht-speler hoopt - tegen beter weten in - dat hij straks berichtje krijgt dat hij is opgeroepen

Deze ex-Anderlecht-speler hoopt - tegen beter weten in - dat hij straks berichtje krijgt dat hij is opgeroepen

11:00
1
Anderlecht-bestuur kan niet lachen met onrust in kleedkamer: Bertaccini mag het gaan uitleggen

Anderlecht-bestuur kan niet lachen met onrust in kleedkamer: Bertaccini mag het gaan uitleggen

09:20
13
Toch een meevaller voor Anderlecht: Keisuke Goto is samen met nog veel andere bekende JPL-namen opgeroepen

Toch een meevaller voor Anderlecht: Keisuke Goto is samen met nog veel andere bekende JPL-namen opgeroepen

08:00
17 goals en 14 assists, maar Vanhaezebrouck is niet overtuigd om hem mee te nemen naar WK

17 goals en 14 assists, maar Vanhaezebrouck is niet overtuigd om hem mee te nemen naar WK

12:00
3
📷 OFFICIEEL Ruud Vormer wordt hoofdcoach vanaf volgend seizoen

📷 OFFICIEEL Ruud Vormer wordt hoofdcoach vanaf volgend seizoen

11:30
1
Overmars krijgt belangrijk signaal: publiekslieveling wil langer op de Bosuil blijven

Overmars krijgt belangrijk signaal: publiekslieveling wil langer op de Bosuil blijven

10:30
11
Stad Brussel woedend: Anderlecht mag zich nog aan gepeperde rekening verwachten

Stad Brussel woedend: Anderlecht mag zich nog aan gepeperde rekening verwachten

07:00
21
DAZN bereikt nieuw akkoord voor volgend seizoen: deze keer vallen ze als dobbelstenen

DAZN bereikt nieuw akkoord voor volgend seizoen: deze keer vallen ze als dobbelstenen

07:20
3
Anderlecht zit op kruitvat dat elk moment kan ontploffen: hoogspanning op match tegen KV Mechelen Analyse

Anderlecht zit op kruitvat dat elk moment kan ontploffen: hoogspanning op match tegen KV Mechelen

06:00
6
📷 Wat een half seizoen! 'Revelatie bij Union, volgend seizoen in Engeland of Bundesliga?'

📷 Wat een half seizoen! 'Revelatie bij Union, volgend seizoen in Engeland of Bundesliga?'

06:30
1
Real Madrid in chaos: Kylian Mbappé maakt zich onmogelijk met straffe onthulling

Real Madrid in chaos: Kylian Mbappé maakt zich onmogelijk met straffe onthulling

08:37
OFFICIEEL: FIFA geeft groen licht en hij is er om 13u20 zeker bij in de selectie van de Rode Duivels

OFFICIEEL: FIFA geeft groen licht en hij is er om 13u20 zeker bij in de selectie van de Rode Duivels

08:13
Verschaeren reageert bijzonder kortaf op vragen over zijn toekomst, maar bevestigt één iets

Verschaeren reageert bijzonder kortaf op vragen over zijn toekomst, maar bevestigt één iets

22:30
6
Hij wist het meteen toen VAR tussenkwam: "Als de ref naar het scherm wordt geroepen..."

Hij wist het meteen toen VAR tussenkwam: "Als de ref naar het scherm wordt geroepen..."

21:00
7
David Hubert ziet het verschil tussen Anderlecht en Union als club en... waarschuwt Club Brugge al

David Hubert ziet het verschil tussen Anderlecht en Union als club en... waarschuwt Club Brugge al

14/05
Union pakt de beker, Anderlecht geeft het weg in verlenging: tien jaar zonder prijs is een feit voor paars-wit

Union pakt de beker, Anderlecht geeft het weg in verlenging: tien jaar zonder prijs is een feit voor paars-wit

14/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 16/05 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 17/05 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 17/05 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 20:45 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 16/05 Westerlo Westerlo
Standard Standard 16/05 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Selectie bekendgemaakt: deze 26 Rode Duivels mogen mee naar het WK MALYNWA MALYNWA over Is dit de echte uitleg waarom Mika Godts niet in WK-selectie zit? RememberLierse RememberLierse over 📷 OFFICIEEL Ruud Vormer wordt hoofdcoach vanaf volgend seizoen Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Coucke vlucht weg, Verschueren heel eerlijk, maar vooral STVV is blij na bekerfinale Christophe De Geyter Christophe De Geyter over DONE DEAL: KAA Gent heeft beet en haalt plots jeugdinternational in huis Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Bekerfinale loopt uit de hand: RSCA komt met statement Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Zwaar ontgoochelde Adriano Bertaccini werpt Jérémy Taravel voor de bus: "We wisten het pas uur voor de match" JaKu JaKu over 17 goals en 14 assists, maar Vanhaezebrouck is niet overtuigd om hem mee te nemen naar WK Jacques1963. Jacques1963. over 📷 Na de verloren bekerfinale: "Niemand hoeft Marc Coucke met de vinger te wijzen" RememberLierse RememberLierse over Hallo Rudi Garcia? Hoe Christian Burgess binnenkort... Rode Duivel zou kunnen worden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved