KV Mechelen weet al wat het zal doen met de miljoenen van Van Brederode

KV Mechelen lijkt zich stilaan neer te leggen bij een vertrek van Myron van Brederode. De Nederlandse flankaanvaller geniet stevige interesse uit Engeland en Nederland, terwijl Malinwa al plannen maakt met de miljoenen die een transfer kan opleveren.

Van Brederode maakt indruk in België

Myron van Brederode groeide dit seizoen uit tot één van de opvallendste spelers bij KV Mechelen. De 22-jarige Nederlander combineerde snelheid, techniek en efficiëntie op de flank en trok daarmee de aandacht van buitenlandse clubs.

Vooral zijn dribbels, assists en slimme infiltraties maken indruk bij scouts. Van Brederode toont niet alleen individuele klasse, maar beschikt ook over een groot spelinzicht. Daardoor wordt hij gezien als een interessante én betaalbare versterking voor grotere competities.

Premier League-clubs volgen hem op de voet

De belangstelling uit Engeland wordt steeds concreter. Zowel Crystal Palace als Brighton & Hove Albion zouden de winger al maanden intensief volgen, zo meldt Sportsboom. Scouts van beide clubs bekeken meerdere wedstrijden van de Nederlander en stelden uitgebreide rapporten op.

Vooral Brighton zou erg onder de indruk zijn van zijn statistieken op vlak van dribbels en beslissende passes. Van Brederode zelf zou een overstap naar de Premier League zien als de ideale volgende stap in zijn carrière. Volgens bronnen dicht bij de speler staat hij open voor een transfer, op voorwaarde dat het sportieve project klopt.

Ook PSV en Feyenoord liggen op de loer

Niet alleen Engelse clubs tonen interesse. Ook PSV en Feyenoord volgen de situatie nauwgezet. Beide topclubs hopen de Nederlandse flankspeler terug naar de Eredivisie te halen.





Een terugkeer naar Nederland kan aantrekkelijk zijn door de mogelijkheid om mee te strijden voor titels en Europees voetbal. Dat kan een belangrijk argument worden tegenover de aantrekkingskracht van de Premier League.

KV Mechelen denkt al aan de toekomst

Bij KV Mechelen beseft men dat een transfer steeds realistischer wordt. De club zou bereid zijn om te luisteren naar biedingen rond tien miljoen euro. Dat bedrag zou financieel een enorme opsteker betekenen voor Malinwa.

De clubleiding wil het geld gebruiken om nieuwe jonge talenten aan te trekken via het scoutingsnetwerk. Op die manier wil KV Mechelen verder bouwen aan een duurzaam model waarbij spelers worden gekocht, ontwikkeld en later met winst verkocht.