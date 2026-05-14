WK-nieuws: Nieuw-Zeeland komt met zijn selectie, Shakira en BTS gaan de show stelen

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt
De komende weken zal de voorbereiding op het WK steeds meer worden opgevoerd. Elke dag komen er wel wat nieuwtjes binnen en die gaan we dan ook graag voor u bundelen. Het zou wel eens heel erg pittig kunnen worden. Wij houden u op de hoogte, dag per dag ...

Madonna, Shakira en K-popgroep BTS geven een optreden bij de finale van het WK. Dat heeft de organisatie van de FIFA donderdag aangekondigd op de officiële en sociale kanalen. Een optreden tijdens de finale - het zal tijdens de rust plaatsvinden - is nieuw voor het WK, maar past uiteraard in de Amerikaanse traditie - denk maar aan de grote halftime-shows tijdens de Super Bowl en dergelijke meer.

De Colombiaanse Shakira heeft dit jaar opnieuw het officiële nummer voor het WK voetbal gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Dai Dai zal vrijdag verschijnen. Ook in 2010 was ze met Waka Waka al bij de pinken tijdens het WK in Zuid-Afrika, ook in 2006 en 2014 was ze er al bij op het grootste voetbalfeest ter wereld.

Nieuw-Zeeland komt met selectie voor WK 2026

Nieuw-Zeeland is als eerste land uit de groep van de Rode Duivels met zijn selectie naar buiten gekomen. De meest in het oog springende speler is Wrexham-speler Liberato Cacace, die een verleden heeft bij STVV. Met Chris Wood en Tommy Smith zijn er een paar ervaren rotten opgenomen in de selectie van bondscoach Darren Bazeley. 

Die kijkt uit naar het WK en wil er dan ook graag staan met zijn All Blacks. "Het is een ijzersterke selectie: talentvol, spannend, ervaren en klaar om Nieuw-Zeeland trots te maken en geschiedenis te schrijven op het WK", aldus Bazeley zeer duidelijk op de webstek van de FIFA over zijn 26 namen die hij koos om onder anderen tegen de Rode Duivels te spelen.

De volledige selectie op een rijtje: 

Doelmannen

Max Crocombe, Alex Paulsen, Michael Woud

Verdedigers

Tyler Bindon, Michael Boxall, Liberato Cacace, Francis de Vries, Callan Elliot, Tim Payne, Nando Pijnaker, Tommy Smith, Finn Surman

Middenvelders

Lachlan Bayliss, Joe Bell, Matt Garbett, Eli Just, Callum McCowatt, Ben Old, Alex Rufer, Marko Stamenic, Sarpreet Singh, Ryan Thomas

Aanvallers

Kosta Barbarouses, Jesse Randall, Ben Waine, Chris Wood

 

De deelname van Iran aan het WK 2026, dat van 11 juni tot 19 juli wordt georganiseerd in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, is bevestigd... maar blijft omgeven door heel wat diplomatieke spanningen. De Iraanse voetbalbond liet namelijk zaterdag weten dat de mannenselectie wel degelijk aanwezig zal zijn op het toernooi, maar stelt tegelijk een reeks voorwaarden aan de organiserende landen.

Diplomatieke spanningen blijven

Die stellingname komt er in een al gespannen politiek klimaat, zeker na een recent incident: Canada weigerde de voorzitter van de Iraanse bond de toegang tot het land, waardoor hij niet naar het FIFA-Congres kon. De Canadese autoriteiten motiveerden die beslissing met zijn vermeende banden met de Islamitische Revolutionaire Garde, die sinds 2024 als terroristische organisatie is aangemerkt.

In haar verklaring benadrukte de Iraanse bond dat ze wil deelnemen zonder in te boeten aan haar identiteit: ze wil de competitie spelen "zonder afstand te doen van haar overtuigingen, cultuur en principes", en herinnert eraan dat de kwalificatie sportief werd afgedwongen en niet ter discussie kan staan.

Iran wil het WK 2026 spelen, maar stelt voorwaarden

Teheran heeft tegelijk tien eisen aan de organisatoren opgelijst. Daaronder: de garantie op visa voor de volledige delegatie, respect voor de Iraanse vlag en het Iraanse volkslied, en verscherpte veiligheidsmaatregelen in luchthavens, hotels en bij de verplaatsingen naar de stadions.



Politiek reageerden de Verenigde Staten via hun minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, die verzekerde dat Iraanse spelers het Amerikaanse grondgebied mogen binnenkomen. Hij verduidelijkte wel dat bepaalde leden van de delegatie geweigerd kunnen worden als ze gelinkt zijn aan de Revolutionaire Garde, die ook door Washington als terroristische organisatie is bestempeld.

Sportief gezien wordt Iran verwacht in Tucson, Arizona, waar het tijdens het toernooi zijn basiskamp zal opslaan. De Iraniërs zitten in groep G, samen met Nieuw-Zeeland, België — dat ze op 21 juni treffen — en Egypte.

LIVE: Anderlecht start met Hazard en zonder Verschaeren... Taravel verrast

