"Moet absoluut kunnen": analisten zien toptransfer én grote toekomst voor speler Club Brugge

Aernout Van Lindt
Christos Tzolis is bezig aan fantastische Champions' Play-offs. Als beste speler van België dit seizoen wekt de Griek de interesse van grote clubs. De Griekse winger wil mogelijk naar een topclub in een topcompetitie, terwijl blauw-zwart vooral veel geld voor hem wil vangen.

Aan ploegen die hem in huis willen halen dan ook geen enkel gebrek. Atlético Madrid, Crystal Palace, Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund, Napoli, Roma, Sporting CP, AS Roma, Galatasaray, Bayern München, ...

Allen werden ze al genoemd. Galatasaray toonde zich eerder deze week héél geïnteresseerd en ze zouden ook de nodige miljoenen op tafel willen leggen, al hopen ze bij blauw-zwart natuurlijk wel om voor hem de absolute jackpot te krijgen en ondertussen ook meteen het tranferrecord in België te breken.

Club Brugge mag dromen van de jackpot voor Christos Tzolis

De marktwaarde van Tzolis is volgens Transfermarkt ondertussen al 30 miljoen euro, maar de kans dat de Griek voor meer zal worden verkocht is dus groot. Hij ligt nog onder contract tot 2029. Vorige zomer verlengde hij nog in Brugge, waardoor blauw-zwart een goede onderhandelingspositie heeft.

Mogelijk komt er ook een Gouden Schoen voor hem aan - als Jashari het op één ronde kan, dan moet dat voor Tzolis ook gezien de ontgoocheling van afgelopen jaargang misschien ook wel mogelijk zijn. Sowieso wordt het een vertrek door de grote poort voor de Griek.

Waar moet Christos Tzolis naartoe deze zomer?

Rest de vraag: waarheen? "Het is fenomenaal wat hij laat zien", aldus Filip Joos. Waarop Wesley Sonck meteen inpikte: "Wat gaat een tussenstap zijn voor hem? Wat is zijn plafond en gaat hij nog een stap daartussen zetten."

"AS Roma geïnteresseerd? Den Beerschot is ook geïnteresseerd", kon er een grapje af bij Gilles De Coster in 90 Minutes. "Denk je dat hij AS Roma aan kan?", vroeg Wesley Sonck dan weer. Filip Joos ziet voor hem dan weer iets in de Duitse competitie, bijvoorbeeld bij Borussia Dortmund. "Het moet absoluut kunnen", denkt ook Sonck. 

LIVE: Anderlecht start met Hazard en zonder Verschaeren... Taravel verrast Live

