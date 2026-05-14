Meteen controverse in de bekerfinale: doelpunt Burgess terecht afgekeurd? Analisten furieus

Meteen controverse in de Beker van België. Christian Burgess maakte al heel snel de 1-0 voor Union SG tegen RSC Anderlecht, maar het doelpunt dat hij maakte werd na het bekijken van de beelden afgekeurd vanwege buitenspel. En dat leverde toch meteen kritiek op.

Christian Burgess kon op een vrije trap van Rob Schoofs heel snel de 1-0 tegen de touwen knikken voor Union SG. Niets aan de hand, zo leek het. Toch moest Bram Van Driessche lang wachten voor hij het doelpunt kon valideren.

En uiteindelijk moest hij op aangeven van Lawrence Visser - die VAR van dienst is vanuit Tubeke - naar het scherm gaan kijken om zelf te beslissen of er iets aan de hand was met het doelpunt. Kevin MacAllister stond namelijk buitenspel bij de fase.

MacAllister stond buitenspel bij goal Burgess

De vraag was of die het spel beïnvloedde of niet. Visser dacht van wel en liet Van Driessche de eindbeslissing nemen en ook volgens hem had MacAllister zijn impact op het spel. En die stond dus wél buitenspel.

❌ | Christian Burgess pensait ouvrir le score mais est finalement signalé hors-jeu. 😮📏 #USGCLU #CrokyCup — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) May 14, 2026

"Er is niemand die iemand hindert. MacAllister springt niet naar de bal en de bal gaat niet naar hem. Hij doet wel wat mee, maar echt voor die bal binnen te koppen gaat hij niet", aldus Wesley Sonck meteen in zijn analyse bij Play.



Doelpunt terecht afgekeurd?

"Het is een grijze zone. Voor sommigen is dat meedoen aan het spel en voor sommigen niet. Maar dit kan je toch niet afkeuren? Dan ga je wat meemaken in de toekomst. Wat zei ik voor de wedstrijd? Wie is er VAR? Lawrence Visser. Met hem altijd dubbelchecken. Altijd speciallekes."

"Totaal niet terecht volgens mij, maar goed. Ze gaan hem afkeuren. Voor mij is dit niet genoeg om buitenspel te fluiten. Als Arsenal dat doet bij een vrije trap, dan zal dat niet gebeuren ... ", maakte Sonck zich druk over de toch wel belangrijke beslissing die werd genomen in Union SG - Anderlecht. Vond u de beslissing terecht?