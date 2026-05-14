"Enige manier om Bosuil nog eens te laten daveren": analisten zijn het stellig oneens over Hairemans

Royal Antwerp liet afgelopen weekend misschien wel de laatste kans liggen om nog kans te maken op een Europees ticket. Door onder meer een gemiste strafschop van Geoffrey Hairemans raakte men niet voorbij Chalreroi, dat wél nog meespeelt om Europees voetbal.

Royal Antwerp moest winnen tegen Charleroi om nog kans te maken op een Europees ticket, maar het liep volledig verkeerd tegen De Zebra's en zo is de kloof met Standard en Genk zes punten geworden met nog drie speeldagen te gaan.

Einde verhaal dus voor The Great Old, waardoor ze nu al kunnen gaan bouwen aan de volgende jaargang en het volgende seizoen. Al had er dus meer ingezeten, ook door onder meer de gemiste elfmeter van Hairemans.

Coach Oosting van Antwerp niet te spreken over wat Hairemans deed

Ook coach Oosting was absoluut niet te spreken over wat er allemaal gebeurde en wat er beslist werd bij het kiezen van de strafschopnemer van dienst. En ook de analisten hadden toch wel wat te zeggen over de zaak achteraf.

Het was een mooi sprookje dat Hairemans dit seizoen nog zijn comeback kon maken, maar het werd er dus eentje in mineur door de gemiste strafschop onder meer. Ward Kerremans opende de zaak in 90 Minutes over de hele situatie.

Had Hairemans de elfmeter wel moeten trappen voor Antwerp tegen Charleroi?

"Het feit dat Geoffrey Hairemans die elfmeter neemt ... Je komt terug naar de club van je hart en je raakt geblesseerd. Je speelt voor het eerst en je kan invallen in het laatste kwartier en je krijgt een strafschop als Antwerp zijnde. Janssen is feilloos met strafschoppen dit seizoen", aldus Kerremans in zijn analyse.





"Hoeveel druk neem je op uw schouders om die strafschop te nemen? De coach was kwaad, de supporters ook. De coach wist niet dat Hairemans ging trappen. Hoe groot was het verschil met de rest? Je kan toch nog Europa in, of niet?" Volgens Filip Joos was het de enige manier om De Bosuil nog eens te laten daveren: "En ik denk niet dat Europees voetbal goed zou zijn voor Antwerp, het wordt al moeilijk genoeg."