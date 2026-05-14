Aernout Van Lindt
"Enige manier om Bosuil nog eens te laten daveren": analisten zijn het stellig oneens over Hairemans
Royal Antwerp liet afgelopen weekend misschien wel de laatste kans liggen om nog kans te maken op een Europees ticket. Door onder meer een gemiste strafschop van Geoffrey Hairemans raakte men niet voorbij Chalreroi, dat wél nog meespeelt om Europees voetbal.

Royal Antwerp moest winnen tegen Charleroi om nog kans te maken op een Europees ticket, maar het liep volledig verkeerd tegen De Zebra's en zo is de kloof met Standard en Genk zes punten geworden met nog drie speeldagen te gaan.

Einde verhaal dus voor The Great Old, waardoor ze nu al kunnen gaan bouwen aan de volgende jaargang en het volgende seizoen. Al had er dus meer ingezeten, ook door onder meer de gemiste elfmeter van Hairemans.

Coach Oosting van Antwerp niet te spreken over wat Hairemans deed

Ook coach Oosting was absoluut niet te spreken over wat er allemaal gebeurde en wat er beslist werd bij het kiezen van de strafschopnemer van dienst. En ook de analisten hadden toch wel wat te zeggen over de zaak achteraf.

Het was een mooi sprookje dat Hairemans dit seizoen nog zijn comeback kon maken, maar het werd er dus eentje in mineur door de gemiste strafschop onder meer. Ward Kerremans opende de zaak in 90 Minutes over de hele situatie.

Had Hairemans de elfmeter wel moeten trappen voor Antwerp tegen Charleroi?

"Het feit dat Geoffrey Hairemans die elfmeter neemt ... Je komt terug naar de club van je hart en je raakt geblesseerd. Je speelt voor het eerst en je kan invallen in het laatste kwartier en je krijgt een strafschop als Antwerp zijnde. Janssen is feilloos met strafschoppen dit seizoen", aldus Kerremans in zijn analyse.

"Hoeveel druk neem je op uw schouders om die strafschop te nemen? De coach was kwaad, de supporters ook. De coach wist niet dat Hairemans ging trappen. Hoe groot was het verschil met de rest? Je kan toch nog Europa in, of niet?" Volgens Filip Joos was het de enige manier om De Bosuil nog eens te laten daveren: "En ik denk niet dat Europees voetbal goed zou zijn voor Antwerp, het wordt al moeilijk genoeg."

Grijpt De Cat naast WK-selectie? Blessure tijdens bekerfinale doet twijfelen

Steven Defour wil ex-speler Gent, Mechelen en Standard met Rode Duivels op WK

📷 Anderlechtsupporters maken het (te) bont: schrijffout, match stilgelegd en vlag Union in brand gestoken

'Na interesse van STVV, Kortrijk en Charleroi: Standard wil aantrekkelijke middenvelder in huis halen'

Het voetbalsprookje in Europa: promovendus meteen kampioen

Lommel bereidt zich voor op barrages: stadion krijgt nodige aanpassingen

Meteen controverse in de bekerfinale: doelpunt Burgess terecht afgekeurd? Analisten furieus

Vreselijk nieuws voor een sterkhouder van Standard: einde seizoen en zelfs einde 2026(!)

Zenuwachtige Coucke spreekt, analisten zeer duidelijk na vele wissels voor bekerfinale

"Moet absoluut kunnen": analisten zien toptransfer én grote toekomst voor speler Club Brugge

Na twee Brugse eindelijk een Brusselse derby om de Beker: hoe raakten Union en Anderlecht in de finale?

Terugkeer naar België stapje dichterbij: succescoach mist promotie en wordt meteen ontslagen

Romelu Lukaku houdt ook Anderlecht in spanning, Michael Verschueren sprak over de toekomst van de spits

WK-nieuws: Nieuw-Zeeland komt met zijn selectie, Shakira en BTS gaan de show stelen

Olivier Deschacht héél zeker voor bekerfinale: "Het kan niet mislopen" Interview

📷 Beerschot scoort nu al opvallende zomertransfer

Anderlecht stuit naast Hubert op nóg een oudgediende: "Ik heb een geel-blauw hart"

Bekerfinale van groot belang voor Anderlecht én Taravel? Verschueren spreekt duidelijke taal

Hallo Rudi Garcia? Hoe Christian Burgess binnenkort... Rode Duivel zou kunnen worden

Optie voor RSC Anderlecht? Gewezen Club-coach na eerdere 'flirt met paars-wit' ontslagen door zijn club

'Club Brugge heeft opvallende opvolger voor Stankovic nadrukkelijk op het oog'

Alle sterren staan in het voordeel van Union SG tegen RSC Anderlecht, maar ... Analyse

LIVE: Union krijgt héél goed nieuws, Anderlecht staat onder bijzonder grote druk in bekerfinale

Titeldromen: Club Brugge komt met drievoudige opsteker voor clash met Union SG

Trekt Tuur Dierckx opnieuw naar de Jupiler Pro League?

Ferme opstekers voor Jérémy Taravel: selectie Anderlecht voor clash met Union SG lekt uit

Grote wending voor Rode Duivel Leandro Trossard: Laura Hilven komt met bevestiging na dertien jaar De derde helft

Titel voor PSG, suspens in Engeland én Schotland na treffer in minuut 99

'Club Brugge gaat strijd aan met Genoa, Toulouse en Celtic voor opvolger Onyedika'

Overmars schakelt versnelling hoger en zit opnieuw aan tafel met aanvoerder: Antwerp wil Janssen met dit voorstel op de Bosuil houden

Een win-winsituatie voor alle partijen: Napoli maakt er om deze reden géén probleem van dat Lukaku nu al punt zet achter Italiaans seizoen

Nathan Saliba onthult het opmerkelijke verhaal achter zijn rugnummer bij Anderlecht

'Feyenoord richt de pijlen niet alleen op Dévy Rigaux, maar ook deze Belgische coach is topkandidaat om aan de slag te gaan in De Kuip'

Union kiest bewust niét voor een grote voetbaltempel en daar hebben de Brusselaars deze heel goede redenen voor

Belgische doelman verrast met uitspraak: "Ik ben uitgenodigd door Vincent Kompany"

'Enkel als aan deze cruciale voorwaarde wordt voldaan wordt De Ketelaere dé absolute prioriteit van Bayern München'

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 16/05 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 17/05 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 17/05 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 15/05 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 16/05 Westerlo Westerlo
Standard Standard 16/05 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

