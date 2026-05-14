Alle sterren staan in het voordeel van Union SG tegen RSC Anderlecht, maar ...

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Foto: © photonews

Donderdagnamiddag staat er een bekerclash op het programma tussen Union SG en Club Brugge. Wie de favoriet is? Volgens de meeste analisten is dat Union SG. Maar is dat ook gebaseerd op de cijfers van de voorbije weken, maanden en jaren?

Union SG is en blijft duidelijk de favoriet om de titel te pakken. "Op dit moment zou ik 90 procent kans geven aan Union SG", liet onder meer Radja Nainggolan optekenen in Ongefilterd. Al is er toch ook wel wat tegenkanting.

Een bekerfinale moet nu eenmaal altijd gespeeld worden. En dus is het in één wedstrijd over negentig (of honderdtwintig) minuten altijd een beetje fiftyfifty volgens velen. Maar dat wil niet zeggen dat Union SG niet de sterren aan zijn kant heeft of lijkt te hebben.

Union SG blijft goede cijfers neerzetten, ook in de Champions' Play-offs

Om te beginnen is er de stand in de Champions' Play-offs. Ook al verloor Union SG voor het eerst sinds lang nog eens een wedstrijd in de play-offs, toch staan ze met 16 op 21 in deze play-offs nog helemaal tussen de mensen.

RSC Anderlecht doet het met amper 7 op 21 en kan in het beste geval nog vierde worden, terwijl de Brusselse concurrent al zeker is van minstens de tweede plaats. De kloof tussen beide ploegen is liefst twintig punten en dan heeft Anderlecht nog gebruik kunnen maken van de halvering van de punten om wat dichterbij te sluipen.

Union scoort meer en krijgt minder goals tegen

Ook qua aantal doelpunten gescoord is het verschil groot tussen beide ploegen. Zelfs in de play-offs blijft Union meer scoren dan Anderlecht en als we daar ook de tegendoelpunten aan koppelen, dan wordt het verschil enkel groter.

Union: elf goals gemaakt, amper vier tegen, doelsaldo +7. RSC Anderlecht: tien goals gemaakt, vijftien tegen, doelsaldo -5. Op zeven speeldagen is dat een immens verschil. En ook de onderlinge duels spreken niet meteen in het voordeel van Anderlecht.

In augustus won Union SG met 2-0 van Anderlecht in de competitie, al was er in november een nederlaag in het Lotto Park met 1-0 in een zeldzame opflakkering van paars-wit waarin ook tegen Club Brugge stand werd gehouden.

Dat moet de burger moed geven, want de 1-3 van onlangs in de Champions' Play-offs was een nieuwe dreun voor paars-wit. Op de slotspeeldag van de play-offs kan Anderlecht nog eens in het Dudenpark spelen en hen daar de titel mogelijk afhandig gaan maken.

Ook uw mening telt uiteraard: Union is de topfavoriet

Veel van de statistieken wijzen dus in de richting van Union SG. Bovendien is ook de ervaring in het Koning Boudewijnstadion van belang. Anderlecht snakt al negen jaar naar een prijs en verloor zijn laatste bekerfinale, terwijl Union toch al wat prijsjes wist te pakken en onlangs ook nog de Croky Cup won.

In de strijd om de titel is Club Brugge met 65 procent van de stemmen ondertussen uw favoriet geworden, maar als het gaat over wie de Beker van België wint stemmen 61 procent van onze lezers voor Union SG. Geen groot verschil, maar wel een wezenlijk verschil. Wij zijn alvast benieuwd en onze man zal snel ter plaatse zijn om de sfeer op te snuiven rondom het Atomium.

Wie wint de Beker van België?

61%
39%

Je kan nog stemmen tot 15/05/2026 12:00.

Volg Union SG - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 15:00.

