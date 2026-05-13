Analyse Nadeel voor Union door bekerfinale? Club Brugge had het twee seizoenen geleden nog zwaarder

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, voetbaljournalist
De datum van bekerfinale zorgt voor veel commotie en zou in het voordeel zijn van Club Brugge. Blauw-zwart moest de voorbije twee seizoenen echter ook aan de bak in volle play-offs, twee seizoenen geleden zelfs twee keer in de halve finale van de Conference League.

Donderdag om 15u spelen Union en Anderlecht de bekerfinale en zondag om 18u30 ontvangt Club Brugge in het Jan Breydelstadion Union voor wat de beslissende wedstrijd in de titelstrijd zou kunnen worden. 

Dat Union de bekerfinale speelt en dan ook nog eens drie dagen later naar Club Brugge moet, zou een voordeel kunnen zijn voor blauw-zwart in de titelstrijd. Al kan Union bij het winnen van de beker ook een mentale boost krijgen.

De datum van de bekerfinale valt ongelukkig voor Union, Club speelde die vorig jaar ook midden in de play-offs. Toen speelde Club de bekerfinale op 4 mei tegen Anderlecht, drie dagen na een thuiswedstrijd tegen KAA Gent. Na de bekerfinale kreeg blauw-zwart toen wel een week de tijd voor het een uitwedstrijd op Racing Genk moest spelen. 

Halve finale Conference League zwaarder dan bekerfinale voor Union?

Als we twee seizoenen terug gaan, moest Club in de play-offs zelfs twee extra wedstrijden spelen. door de halve finale van de Conference League tegen Fiorentina. Union speelde toen ook de bekerfinale tegen Antwerp en speelde een wedstrijd meer. 

Club trok toen op 2 mei naar Italië en verloor met 3-2, op 5 mei speelde blauw-zwart uit op Antwerp en won het met 1-2.  De terugwedstrijd van die halve finale werd op 8 mei gespeeld, Club speelde toen 1-1 gelijk en was uitgeschakeld na een late penalty voor de Italianen.

Anderlecht-talent Nathan De Cat legt zelf uit waarom hij mee kan naar het WK

Union had op 9 mei de bekerfinale gewonnen tegen Antwerp, op 13 mei ontving Club thuis tegen Union, toen werd het 2-2. Toen streden ze bijna met gelijke wapens, maar had Club wel een reis naar Italië en een wedstrijd extra in de benen in de play-offs. 

Union kan nog twee prijzen pakken, Club één

De voorbije twee seizoenen had Club dus extra belasting in de play-offs, nu is dat eens Union. De Brusselaars maken wel nog kans op twee prijzen, Club op één. En wie trofeeën wil pakken moet nu eenmaal meer wedstrijden spelen. 

🎥 Colin Coosemans krijgt na commotie onverwachte boodschap van Glen Verbauwhede

17:30
Anderlecht-talent Nathan De Cat legt zelf uit waarom hij mee kan naar het WK

15:15
Nieuw stadion op komst in de JPL? "Eind oktober verwachten we uitsluitsel"

14:50
Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

