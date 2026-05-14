Bekerfinale van groot belang voor Anderlecht én Taravel? Verschueren spreekt duidelijke taal

RSC Anderlecht snakt naar een prijs. Het staat vierde in de competitie en beseft maar al te goed dat de kortste weg naar Europa de finale van de Croky Cup is. Dan moet in een Brusselse derby Union SG wel voor de bijl - geen evidentie, zoveel is duidelijk.

Johan Walckiers vanuit Brussel

RSC Anderlecht staat voor een belangrijke dag. Als het Union SG kan kloppen in de bekerfinale in het Koning Boudewijnstadion, dan is het zeker van Europees voetbal mét een goed Europees ticket én pakt het zijn eerste prijs in negen jaar.

Daar snakken ze in het paars-witte deel van de hoofdstad enorm naar. En er is toch ook wel wat geloof in een goede afloop, al beseft iedereen dat Union SG ook een topploeg is die helemaal klaar is om te knallen in deze finale.

"We hebben een wisselvallig seizoen gekend, maar ik heb wel de indruk dat de ploeg in vorm is aan het komen op het juiste moment", aldus Michael Verschueren in de VIP van Anderlecht voor het duel tegen Union SG in Brussel.



Afscheid nemen van het negativisme?

"Het zal een moeilijke en spannende wedstrijd worden tegen een Union op volle sterkte. De bekerfinale is belangrijk voor ons om afscheid te nemen van het negativisme. Daar willen we een breuk in bewerkstelligen en het levert Europees voetbal op."

"We willen opnieuw aansluiten met de geschiedenis en dan spelen we sowieso al een League Phase. We zijn na Barcelona en Real Madrid de ploeg met het meeste deelnames in Europa, maar op ons parcours van de laatste jaren kunnen we niet fier zijn."

Veel werk op de plank voor Sibierski

Michael Verschueren gaf ook nog aan dat Romelu Lukaku naar de wedstrijd komt kijken, net als een aantal andere Anderlechtlegendes zoals Baseggio en Wasilewski. "Er is een programma tot morgenmiddag, maar we willen daar maar iets over zeggen als het zover komt."

"Het zal een warme zomer worden voor Sibierski. Een prijs winnen is belangrijk, ook voor Taravel, maar ik ga mij niet uitspreken over zijn toekomst, dat is werk voor Antoine. Er ligt veel werk op de plank", aldus nog Verschueren.