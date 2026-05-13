Brandon Morren
🎥 Colin Coosemans krijgt na commotie onverwachte boodschap van Glen Verbauwhede
Colin Coosemans lag na zijn opvallende gedrag tegen KAA Gent stevig onder vuur, maar kreeg intussen ook een opvallende steunbetuiging. Glen Verbauwhede keek met extra aandacht mee en kwam zelfs met een bijzondere boodschap.

Na afgelopen weekend kreeg Colin Coosemans heel wat aandacht, maar niet om de juiste reden. De doelman van Anderlecht provoceerde tegen KAA Gent en liet zich niet van zijn beste kant zien. Iets wat we niet gewoon zijn van de kapitein van paars-wit.

Coosemans kwam intussen zelf al terug op het incident en gaf ook uitleg bij zijn houding. Hij liet verstaan dat het voortkwam uit de spanning van de wedstrijd en de context errond, maar tegelijk beseft hij ook dat het niet het juiste beeld gaf. Alles wijst er dan ook op dat we dit soort gedrag niet snel opnieuw van hem hoeven te verwachten.

Toch was er iemand die met bijzondere aandacht naar het hele voorval keek: Glen Verbauwhede. De voormalige doelman van onder meer KV Kortrijk, Club Brugge en Westerlo zag het allemaal gebeuren en besloot er op zijn eigen manier op te reageren. Via DAZN richtte hij zelfs een videoboodschap aan Coosemans, met een mix van steun, humor en een knipoog naar zijn eigen stijl als excentrieke doelman.

Glen Verbauwhede richt zich met knipoog én steun tot Colin Coosemans

"Je verdient het. Ik hoop dat je de Beker wint. Ik hoop het echt uit de grond van mijn hart", opent Verbauwhede, voor hij ook over de fratsen begint. "Maar een ‘Verbauwhedeke’ doen… In het tussenseizoen zijn er bijlessen. Ik geef die op maandag en donderdag."

"Ik zal eens tot bij jou moeten komen om je een echte Verbauwhede-duik te leren", lacht de voormalige keeper. "Als je wint en je steekt de beker de lucht in, verwacht ik een verbeterde Verbauwhede-duik richting de Anderlecht-fans." Zo kreeg Coosemans na alle ophef dus ook nog een opvallende steunbetuiging, verpakt in de typische stijl van Glen Verbauwhede.

Colin Coosemans komt terug op opvallend gedrag na duel tegen KAA Gent en legt uit waarom hij het deed

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

