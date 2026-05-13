Colin Coosemans komt terug op opvallend gedrag na duel tegen KAA Gent en legt uit waarom hij het deed

Colin Coosemans zorgde na het gelijkspel tegen KAA Gent voor flink wat ophef met zijn gedrag op en rond het veld. Intussen kijkt de doelman daar zelf op terug en probeert hij ook uit te leggen waarom hij zo reageerde.

Colin Coosemans lag na het 1-1-gelijkspel van Anderlecht op het veld van KAA Gent stevig onder vuur. De doelman van paars-wit viel na afloop op door zijn gedrag, met onder meer een uitbundige vreugdekreet na afloop en ironisch applaus richting de Gentse aanhang. Het leverde hem heel wat kritiek op, want de actie werd door velen als onnodig provocerend ervaren.

Enkele dagen later kijkt Coosemans zelf met iets meer afstand terug op dat moment. Daarbij geeft hij toe dat hij begrijpt waarom zijn gedrag voor ophef zorgde. Tegelijk probeert hij ook uit te leggen vanwaar die reactie precies kwam. In gesprek met Het Laatste Nieuws steekt de doelman de hand deels in eigen boezem.

"Ik besef dat mijn gedrag commotie heeft veroorzaakt. Dat het deels ook ten koste is gegaan van mijn imago. Het strookt eigenlijk niet met wie ik ben als persoon en als doelman, maar ik deed het alleen in het belang van de club en van de ploeg", zegt hij bij HLN.

Colin Coosemans komt terug op opvallend gedrag na beladen duel in Gent

Hij verdedigt zijn acties door het belang van de wedstrijd nog eens aan te kaarten. "Het was een wedstrijd met veel opstootjes, die rode kaart... Wetende dat de vierde plaats en een Europees ticket quasi de rechtstreekse inzet was, en wij met tien tegen elf moesten spelen, heb ik er als kapitein alles aan gedaan om dat punt over de streep te trekken."

"Ik ben heel blij dat het ook gelukt is. Een paar dagen voor de bekerfinale primeerde onze winnaarsmentaliteit. En laat ons nu maar vooruit kijken", zegt Coosemans nog. Nu gaat de focus weer helemaal richting de finale van de Croky Cup, die donderdag om 15u 's namiddags gespeeld werd.

