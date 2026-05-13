Géén enkele partij liegt, maar: Spaanse media én Fabrizio Romano zijn héél zeker, Mourinho ontkent onderhandelingen met Real Madrid

José Mourinho wordt dezer dagen hardnekkig gelinkt aan een terugkeer naar Real Madrid. De Spaanse kranten zijn er héél zeker van dat de Portugees volgend seizoen aan het roer zal staan van de Spaanse grootmacht. Zelf beweert de coach dat hij nog geen gesprek heeft gehad. Hoe zit het in elkaar?

MARCA, AS, El Mundo Deportivo en zelfs Fabrizio Romano. Eén voor één zijn de gekende media zeker van het feit dat José Mourinho volgend seizoen opnieuw de coach is van Real Madrid. Die berichtgeving staat haaks op de woorden die The Special One de voorbije dagen zelf heeft uitgesproken én heeft herhaald.

"Iedereen blijft over Real Madrid praten", aldus Mourinho. "Maar ik wil er niet over praten. Ik heb geen enkel contact gehad met de voorzitter of met eender welke andere verantwoordelijke van de club. In eindfase van een seizoen praat ik met niemand. Dus tot aan de laatste competitiewedstrijd tegen GD Estoril zal ik ook met niemand praten. Ook niet met Real Madrid."

Wie liegt er? Of wie draait simpelweg rond de waarheid heen?

Nochtans liegen géén van beiden. De Spaanse media én Fabrizio Romano - er kwam nog net geen 'Here we go' uit - hebben het bij het rechte eind. Mourinho kan dan weer recht in de spiegel kijken. Ook The Special One heeft effectief niét gepraat met Florentino Perez of eender wie bij De Koninklijke.

Het is Jorge Mendes die de teugels in handen heeft. De supermakelaar behartigt de belangen van Mourinho en voert de onderhandelingen met Real Madrid. The Special One wil héél graag terugkeren naar Madrid, maar er is één voorwaarde. Mourinho wil carte blanche om de kleedkamer uit te mesten én transferbudget om enkele gerichte versterkingen te doen.

Na de laatste competitiewedstrijd geef ik mezelf een week tijd om te praten met wie ik zelf vind dat er moet gepraat worden

José Mourinho

Mourinho zit dan ook in een luxepositie. Perez heeft binnenskamers uitgesproken dat hij Mourinho wil als nieuwe coach. De voorzitter van Real Madrid is aan zijn laatste ambtstermijn bezig en wil nog een laatste keer tonen wie de baas is. Met andere woorden: als Mourinho niét wil komen staat Perez met rode kaken te blozen. En dat wil de Spaanse zakenman niét zien gebeuren.

"Na de laatste competitiewedstrijd geef ik mezelf een week tijd om te praten met wie ik zelf vind dat er moet gepraat worden", gaf Mourinho in de Portugese media nog mee. En die woorden krijgen plots een héél specifieke bijklank. Wordt The Special One opnieuw de coach van Real Madrid. Het antwoord is volmondig ja."

