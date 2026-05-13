Wat kan Matias Fernandez-Pardo de Rode Duivels bijbrengen? Dit is waarom Rudi Garcia hem vrijdag kan oproepen

Het is nu officieel: Matias Fernandez-Pardo is selecteerbaar voor Rudi Garcia. En als de Belgische voetbalbond dat nu al aankondigt, lijkt het duidelijk dat de speler van Lille vrijdag ook effectief bij de opgeroepen spelers zal zitten.

De spanning is intussen bijna volledig weg: Matias Fernandez-Pardo wordt vrijdag officieel Rode Duivel en zal door Rudi Garcia opgenomen worden in de groep van 26 spelers die in juni naar Seattle afreist. Het enige alternatieve scenario zou zijn dat Garcia met een ruimere voorselectie werkt en dat de speler van Lille tot de eventuele reservisten behoort, maar gezien wat de bondscoach nodig heeft, lijkt dat weinig waarschijnlijk.

Want dat de Belgische voetbalbond en Vincent Mannaert van Fernandez-Pardo een prioriteit maakten, was niet toevallig. Ook het feit dat zijn keuze voor België al op dinsdag officieel werd bekendgemaakt, in plaats van te wachten tot vrijdag en dan zogezegd verrast te zijn door zijn selectie bij Garcia, zegt veel.

Die communicatie heeft natuurlijk te maken met de lekken in de pers, maar ook met de nood van de bond om in een lastige situatie opnieuw vertrouwen uit te stralen. Na de keuze van Jorthy Mokio voor Congo en de geruchten rond Romeo Lavia, die ook nog voor de Leopards zou kunnen kiezen, hadden Mannaert en de KBVB dringend een opsteker nodig.

Fernandez-Pardo is exact wat Garcia nodig heeft

Maar los van dat symbolische belang, past het profiel van Matias Fernandez-Pardo ook gewoon perfect bij wat Rudi Garcia zoekt. Het is al langer duidelijk dat Romelu Lukaku een enorm vraagteken blijft. Ja, tenzij er nog iets heel onverwachts gebeurt — wat voor de speler zelf een enorme teleurstelling zou zijn — trekt Romelu mee naar de VS. Maar zal hij ook klaar zijn om al in de groepsfase te spelen? Daar mag je toch aan twijfelen. De spits van Napoli speelde sinds begin maart niet meer en lijkt zelfs al opnieuw op weg naar België om met Lieven Maesschalck te werken richting het WK.

Om te vermijden dat België opnieuw in een noodscenario terechtkomt zoals in 2022, en om Lukaku de kans te geven om zonder al te veel druk te werken, moet de opvolging dus klaarstaan. Loïs Openda heeft zijn kansen gekregen, zelfs meer dan één, maar heeft die nooit echt gegrepen. Zijn seizoen bij Juventus is ronduit dramatisch, en het is goed mogelijk dat hij vrijdag zelfs niet wordt opgeroepen. Charles De Ketelaere deed het degelijk als valse negen, maar blijft toch eerder een noodoplossing, al is het een luxueuze.





Dan maar Lucas Stassin? Hij zou kunnen meegaan, al speelt het feit dat hij in de Ligue 2 uitkomt niet in zijn voordeel. Ook zijn beperkte speelminuten bij zijn eerste selectie eind maart helpen niet echt. Hugo Cuypers zou dan weer een grote verrassing zijn. Zijn aanwezigheid zou niet onlogisch zijn, maar ligt niet meteen voor de hand.

Matias Fernandez-Pardo heeft zowat alles in huis om Garcia te overtuigen

De ex-speler van Gent speelt bij Lille namelijk al maanden in de punt. Soms als valse negen, maar vaak ook gewoon als eenzame spits — en met succes. Dit seizoen was hij in die rol goed voor zeven doelpunten in tien wedstrijden. Hij is razendsnel, werkt efficiënt af en is technisch duidelijk sterker dan een Openda, Cuypers of zelfs Stassin, mede door zijn opleiding als flankaanvaller. Daarbovenop komt zijn polyvalentie. In tegenstelling tot Stassin en Cuypers liet hij die sterke prestaties ook zien bij een club uit de Europese subtop. Kortom: los van alle discussies over hoe opportunistisch zijn keuze al dan niet zou zijn, is Matias Fernandez-Pardo vooral gewoon een buitenkans voor de Rode Duivels.