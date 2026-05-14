Ferme opstekers voor Jérémy Taravel: selectie Anderlecht voor clash met Union SG lekt uit

RSC Anderlecht maakt zich op voor een héél belangrijke dag in de geschiedenis van de club. Winst in de finale van de Beker van België tegen Union SG zou voor eindelijk nog eens een prijs kunnen zorgen. Er zijn alvast een paar goede voortekens.

Donderdag om 15u wordt de bekerfinale tussen Anderlecht en Union SG afgetrapt in het Koning Boudewijnstadion. Een Brusselse derby in Brussel? Dat wordt sowieso al likkebaarden. En Anderlecht lijkt klaar voor het duel.

"Iedereen is klaar, enkel Stroeykens niet. Hij blijft revalideren. Of Thorgan start? Dat zie je morgen wel", had Jérémy Taravel op zijn persconferentie in het Koning Boudewijnstadion de burger alvast moed gegeven over zijn kern.

DIarra en Saliba lijken klaar voor de strijd bij RSC Anderlecht voor bekerclash met Union SG donderdagnamiddag

Het zou dus ook betekenen dat Moussa Diarra en Nathan-Dylan Saliba er gewoon bij zouden zijn in de kern van paars-wit. Dat nieuws werd op woensdagavond bevestigd, toen paars-wit effectief met de selectie naar buiten kwam.

Saliba en Diarra lijken dus allebei speelklaar, al is het in de praktijk natuurlijk wachten op donderdagnamiddag om te weten of ze aan de aftrap zullen komen, dan wel zullen invallen of alsnog op de bank blijven kamperen.



RSC Anderlecht wil uitpakken met stuntje tegen Union SG in bekerfinale

Het puzzelwerk van Taravel zal met argusogen gevolgd worden door de aanwezige journalisten en analisten. Het feit dat de coach van Anderlecht met Saliba en Diarra extra opties heeft om uit te spelen, is alvast een ferme opsteker in de strijd tegen Union SG.

Wat er met Thorgan Hazard zal gebeuren tegen Union SG blijft ondertussen dus ook een vraagteken. Diverse analisten zagen een lachende Hazard afgelopen weekend op bezoek bij KAA Gent, waardoor er gedacht wordt dat hij uit voorzorg of bewust werd aan de kant gelaten tegen de Buffalo's en zeker zal spelen tegen Union SG. Volgens Olivier Deschacht lijkt het er dan weer op dat Hazard op de bank zal moeten beginnen in de bekerfinale.