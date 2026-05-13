'Enkel als aan deze cruciale voorwaarde wordt voldaan wordt De Ketelaere dé absolute prioriteit van Bayern München'

Charles De Ketelaere staat in de belangstelling van Bayern München. Een doorbraak is er echter niet in het dossier. Er moet nog aan één cruciale voorwaarde voldaan worden vooraleer de Duitse grootmacht op het gaspedaal gaat staan.

We schreven eerder al dat Bayern München interesse toont in Charles De Ketelaere. Al schrijven we er meteen bij: De Ketelaere is niet de eerste én zal zeker niet de laatste landgenoot zijn die aan Der Rekordmeister wordt gelinkt tijdens de regeerperiode van Vincent Kompany.

Al lijkt dit gerucht wél te kloppen. Inmiddels heeft ook Kicker de interesse van Bayern München in De Ketelaere bevestigd. De Duitse landskampioen heeft al enkele informele contacten gehad met (de entourage van) De Ketelaere.

Eén cruciale voorwaarde

Al lijkt een transfer niét voor morgen. Er moet immers aan één cruciale voorwaarde worden voldaan vooraleer Bayern München onze landgenoot ook effectief als prioriteit ziet. De Ketelaere is namelijk niét plan A voor Kompany.

Hét target van Bayern München is nog steeds Anthony Gordon. Der Rekordmeister heeft een mondeling akkoord met de aanvaller van Newcastle United, maar op clubniveau is het water héél diep. En daar lijkt niet meteen verandering in te komen.

Plan A is...

Newcastle verwacht honderd miljoen euro van Bayern München om Gordon los te weken. Ter vergelijking: Der Rekordmeister is bereid om zestig miljoen euro te betalen. Dat is overigens ook de marktwaarde die Transfermarkt op de 25-jarige Engelsman heeft gekleefd.





Pas als Bayern de piste van Gordon verlaat zal De Ketelaere vol in beeld komen als zomeraanwinst. Al is het een teken aan de wand dat de eerste contacten zijn gelegd. Een gat van veertig miljoen euro wordt namelijk zelden overbrugd. En Newcastle heeft de centen niét nodig.

