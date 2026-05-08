Gaat Vincent Kompany Club Brugge-jeugdproduct halen? Rode Duivel in vizier van Bayern München

Johan Walckiers
Bayern München drukt door voor de komst van Charles De Ketelaere. Dat schrijft Sky Sports tenminste De Duitse topclub heeft concrete interesse in de Belgische international van Atalanta en wordt zijn profiel intern beschouwd als één van de prioriteiten voor de zomerse transfermarkt.

De 24-jarige Rode Duivel zou bovendien zelf al groen licht gegeven hebben voor een transfer naar München, schrijft Sky Sports. Volgens de berichtgeving staan De Ketelaere en Bayern positief tegenover een samenwerking en zouden de persoonlijke voorwaarden geen groot obstakel vormen. De Duitse recordkampioen ziet in de ex-Bruggeling een belangrijke versterking voor de offensieve linie richting volgend seizoen.

De Ketelaere zou het zien zitten om naar Bayern te verhuizen

Een akkoord tussen Bayern en Atalanta is er voorlopig nog niet. Beide clubs moeten de komende weken nog onderhandelen over de transfersom en de financiële voorwaarden van een mogelijke deal. Atalanta beseft echter dat De Ketelaere momenteel één van de meest gegeerde spelers uit de Serie A is en zal niet geneigd zijn hem goedkoop te laten vertrekken.

De Ketelaere kende in Bergamo een opmerkelijke heropleving van zijn carrière. Nadat zijn avontuur bij AC Milan tegenviel, vond de Belg opnieuw zijn beste niveau onder trainer Gian Piero Gasperini. Vooral zijn technische kwaliteiten, spelintelligentie en polyvalentie maakten opnieuw indruk in Italië én daarbuiten.

Kompany kan cruciale rol spelen

Bij Atalanta groeide De Ketelaere uit tot een bepalende pion tussen het middenveld en de aanval. Hij bewees zowel als aanvallende middenvelder, tweede spits als flankaanvaller uit de voeten te kunnen. Dat veelzijdige profiel spreekt Bayern bijzonder aan, zeker omdat de club haar aanvalslinie komende zomer grondig wil vernieuwen.

In Duitsland ziet men De Ketelaere als een speler die perfect past binnen het dynamische en technische voetbal dat coach Vincent Kompany wil brengen bij Bayern. De Belgische trainer zou een belangrijke rol spelen in het dossier en ziet zijn landgenoot naar verluidt als een ideale speler om creativiteit en flexibiliteit toe te voegen aan de selectie.

Slag om de arm

Voor De Ketelaere zou een transfer naar Bayern een nieuwe stap betekenen in zijn carrière, nadat hij eerder al doorbrak bij Club Brugge en ervaring opdeed in zowel België als Italië. De komende weken moeten duidelijk maken of Bayern en Atalanta ook financieel tot een akkoord kunnen komen, al blijft het wel met een slag om de arm dat we dit schrijven... We gaan zo goed als zeker nog Belgische spelers aan Bayern gelinkt zien worden.

