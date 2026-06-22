Peter Vandenbempt spaart niemand meer bij Rode Duivels: "Geen excuses voor deze prestatie"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Peter Vandenbempt spaart niemand meer bij Rode Duivels: "Geen excuses voor deze prestatie"

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De kritiek op de Rode Duivels wordt steeds harder na het puntenverlies tegen Iran. Peter Vandenbempt ziet weinig excuses meer en spaart daarbij ook enkele grote namen niet.

Het is nu écht vijf voor twaalf bij de Rode Duivels, die pas derde staan in, volgens velen, de gemakkelijkste groep van het WK. Met twee opeenvolgende gelijke spelen tegen Egypte en Iran lijkt al het zelfvertrouwen weg.

Vandenbempt ziet België met geluk ontsnappen

"Voor die match tegen Egypte kon je nog een paar excuses bedenken, maar voor deze prestatie zijn er geen", zegt Peter Vandenbempt tegenover Sporza. Toch kwamen er een aantal. Na affluiten had bondscoach Rudi Garcia het over efficiëntie, maar dat verbaast de commentator.

"Oké, we hadden een doelpunt of drie kunnen maken, maar Courtois was onze uitblinker, hé. De Duivels waren de ploeg met het meeste geluk door die afgekeurde goal van Taremi", gaat hij verder. Iran deed de netten trillen voor de rust, maar het doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. 

Volgens Vandenbempt ligt het probleem bovendien niet alleen bij het collectief. Ook verschillende sterkhouders blijven voorlopig onder hun niveau, waardoor België te weinig spelers heeft die het verschil kunnen maken.

De Bruyne, Meunier en Lukaku nog niet op niveau

"Kevin De Bruyne wou nog één keer schitteren op een WK, maar de harde conclusie is dat hij al twee matchen helemaal niet op niveau is. Je kan hem geen gebrek aan inzet verwijten, maar aan de bal is het verre van goed."

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"Meunier is nog zo'n exponent van Duivels die zoeken naar hun beste vorm. Ik vond het vreemd dat hij opnieuw mocht beginnen en niet Castagne", aldus Vandenbempt, die toch ook positieve zaken kon onthouden.

"Trossard was degelijk, maar niet bepalend genoeg. En het was doodzonde dat Ngoy die fout maakt en de verkeerde reflex had - want volgens mij kon hij Taremi nog terughalen. Voor de rest was hij outstanding."

Dan was er ook nog de verrassing van de chef: Romelu Lukaku. De spits startte tegen alle verwachtingen in, maar kon niet zijn gewoonlijke spel spelen. "Het is duidelijk dat hij niet klaar is voor dit soort matchen. Dat is niet zijn eigen fout - we weten waar Lukaku vandaan komt."

"Maar je voelt aan alles dat hij het gevoel en ritme mist om in topmatchen te spelen. De ballen sprongen van zijn voet, het kaatsen was onzuiver. Nood breekt wet, zal Garcia gedacht hebben. Maar het was geen goed idee", besluit Vandenbempt.

7 reacties
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