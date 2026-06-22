Nathan Ngoy slachtoffer van racisme na rode kaart tegen Iran

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 5 reacties
Nathan Ngoy slachtoffer van racisme na rode kaart tegen Iran
Foto: © photonews

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Nathan Ngoy speelde een sterke wedstrijd, tot hij een rode kaart kreeg na een fout als laatste man. Dat was voor sommigen genoeg om op sociale media hun haat te komen spuien.

Het is de schoonheid van het voetbal, maar ook wat deze sport je gek kan maken: een speler kan nog zo goed zijn op het veld, één moment van onoplettendheid kan fataal zijn en ervoor zorgen dat hij genadeloos wordt neergesabeld. Dat ondervond Nathan Ngoy gisteravond.

Na al een van de lichtpunten te zijn geweest in de eerste match tegen Egypte, liet de verdediger van Lille ook tegen Iran opnieuw zijn visitekaartje achter, met perfect aangesneden crosspasses om Leandro Trossard op zijn flank vrij te spelen en defensieve anticipaties vol flair.

Maar de rest is bekend: zonder het minste vangnet door zijn positie op het veld ging Ngoy in de fout op een ogenschijnlijk onschuldige terugspeelbal. Meer was er niet nodig dan een bal die ongelukkig tegen zijn steunvoet kwam om Mehdi Taremi op weg te zetten richting doel.

Nathan Ngoy op schandalige wijze het mikpunt

Daarna volstond een tiende van een seconde aan shirt trekken om Ngoy – volkomen logisch – uitgesloten te zien worden. Logisch waren de reacties onder de Instagram-posts van de speler veel minder. Terwijl de meeste berichten troostend van toon waren, werden er ook racistische reacties achtergelaten.

Er werden heel wat GIFS van onder meer apen geplaatst onder zijn posts. Schaamteloos racisme dat onaanvaardbaar blijft en dat we moeten blijven aanklagen. Nathan Ngoy heeft dit helaas vast niet voor het eerst meegemaakt, maar dit had hij er niet bij nodig om na dat moment van afwezigheid verder te kunnen. De ex-verdediger van Standard komt ongetwijfeld sterker terug voor de zestiende finales als hij inderdaad maar één match geschorst wordt... en als er al zestiende finales komen.

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