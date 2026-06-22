Groot verlies voor Antwerp: 'Anderlecht haalt Jean Kindermans terug naar Neerpede'

Anderlecht heeft nog altijd geen nieuwe hoofdcoach, maar lijkt intussen wel een belangrijke pion voor Neerpede terug te halen. Jean Kindermans staat dicht bij een comeback bij paars-wit en dat is nieuws waar veel supporters al langer op zaten te wachten.

Anderlecht heeft nog altijd geen nieuwe hoofdcoach beet, maar achter de schermen beweegt er wel heel wat. Paars-wit lijkt namelijk een belangrijke pion terug te halen naar Neerpede. Jean Kindermans staat op een zucht van een terugkeer naar de club waar hij jarenlang het gezicht was van de jeugdopleiding.

Anderlecht gaat Kindermans terughalen

Volgens Het Laatste Nieuws nadert Anderlecht een akkoord met Antwerp over een overgang van Kindermans. De verwachting is dat zijn terugkeer in de komende dagen officieel wordt aangekondigd. Daarmee krijgt een deel van de achterban eindelijk waar het al langer op hoopte.

Kindermans werkte jarenlang bij Anderlecht en werd er gezien als een van de drijvende krachten achter de jeugdwerking. Onder zijn leiding groeide Neerpede uit tot een van de belangrijkste opleidingscentra van het Belgische voetbal. Verschillende talenten vonden in die periode hun weg naar de A-kern of naar het profvoetbal.

Neerpede krijgt vertrouwd gezicht terug

Zijn vertrek naar Antwerp lag bij heel wat Anderlecht-fans dan ook gevoelig. Zeker omdat de jeugdopleiding traditioneel een belangrijk onderdeel vormt van de identiteit van paars-wit. De voorbije jaren klonk geregeld de roep om opnieuw sterker in te zetten op Neerpede en de terugkeer van Kindermans past perfect in dat plaatje.

Jeugdopleiding opnieuw centraal bij paars-wit?

Bij Anderlecht is de sportieve puzzel daarmee nog niet volledig gelegd. De club moet nog altijd een nieuwe hoofdtrainer aanstellen en ook de kern voor volgend seizoen moet verder vorm krijgen. Toch zou de komst van Kindermans alvast een duidelijk signaal zijn.





Anderlecht wil opnieuw bouwen op zijn jeugdopleiding en haalt daarvoor een man terug die het huis door en door kent. De officiële bevestiging lijkt nu slechts een kwestie van tijd te zijn.