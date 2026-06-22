Thibaut Courtois heeft wel wat te zeggen over de rode kaart voor Ngoy en kijkt ook naar... Vanaken

Nathan Ngoy leerde zondag in Los Angeles op de harde manier wat een WK-wedstrijd kan zijn. De verdediger van LOSC pakte rood, iets wat erg duur had kunnen uitvallen. Hij werd verdedigd door Thibaut Courtois.

De man van de match was Alireza Beiranvand. De man van de match aan Belgische kant? Dat is zonder twijfel Thibaut Courtois, en dat is net het probleem. “Dit is een WK-match, zo gaat dat. Het is soms moeilijk. Ik vind niet dat we een slechte wedstrijd hebben gespeeld, maar tegen een blok dat zo laag staat in een 5-4-1 moet je efficiënter zijn, en dat was net wat ons ontbrak”, opent de Real Madrid-doelman.

“Daarna pakken we een domme rode kaart en dat verandert de wedstrijd. Maar zelfs met 10 tegen 11 hebben we nog kansen gehad om deze match te winnen”, benadrukt Courtois. “De keeper aan de overkant speelde de wedstrijd van zijn leven, denk ik. Dat gebeurt op een WK.”

Nathan Ngoy verdedigd door Thibaut Courtois

Die domme rode kaart zag Thibaut Courtois van dichtbij, want Nathan Ngoy offerde zich op om te verhinderen dat Mehdi Taremi alleen op hem kon afgaan na een slechte controle op een pass van Vanaken. Een fout van de jonge verdediger, al neemt zijn doelman hem in bescherming. “Nathan is heel goed en maakt mooie progressie. In zo’n fase vind ik dat we sneller moeten doorspelen naar mij”, klinkt het.

“Als Hans van wat verder naar mij speelt in plaats van Nathan in die situatie te brengen, of als ze net iets minder nadenken, wordt het makkelijker. En eens Taremi vertrokken is, is het toch een natuurlijke reflex om zijn arm te gebruiken”, gaat Courtois verder. “Je kan het hem niet echt verwijten, dat gebeurt. Laten we hopen dat hij maar één wedstrijd geschorst is, dat Zeno terugkomt, en dan komt het wel goed voor de rest van het toernooi.”

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Het blijft afwachten of dit soort fout voor Rudi Garcia geen argument wordt om, bij zijn terugkeer, Zeno Debast opnieuw in de ploeg te zetten ten koste van de speler van Lille, naast een Brandon Mechele die in zijn eerste twee wedstrijden wél onberispelijk bleef.