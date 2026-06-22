"Wie geld wil verdienen, moet op ons inzetten"

Oostenrijk wacht maandag een bijzonder zware test op het WK. Na de zege tegen Jordanië neemt de ploeg van Ralf Rangnick het op tegen Argentinië, maar van een underdogrol wil de bondscoach opvallend genoeg niets weten.

Oostenrijk neemt het maandag op tegen Argentinië op het WK in Noord-Amerika. Het land won zijn eerste wedstrijd van het tornooi met 3-1 van Jordanië, maar de Argentijnen zijn natuurlijk andere koek en worden als de grote favoriet gezien.

Oostenrijk gelooft in stunt tegen Argentinië

Logisch ook, als je de twee selecties gaat vergelijken. Argentinië zou op papier moeten winnen, al kan Oostenrijk uiteraard voor een verrassing zorgen. Daar gelooft bondscoach Ralf Rangnick volop in. Hij wil de tegenstander zelfs niet als favoriet bestempelen.

"Wie veel geld wil verdienen, moet op Oostenrijk inzetten", zet hij zijn eigen groep meteen ferm onder druk. "Iedereen, en dus ook de bookmakers en algoritmes, gaat er blijkbaar zomaar vanuit dat wij deze match gaan verliezen. Maar daar ga ik niet mee akkoord."

Bondscoach zet eigen ploeg op scherp

"Voetbal blijft een teamsport. En wij zijn van plan om met de nodige energie en moed te spelen, gekoppeld aan onze speelstijl en inzet", gaat hij verder volgens Het Laatste Nieuws. "Hoe we Messi kunnen stoppen? Door te tonen dat we één van de beste teams op dit WK zijn. Al is Messi natuurlijk de beste speler die ze in Argentinië ooit gezien hebben."

Voor Oostenrijk wordt het vooral zaak om niet alleen naar Messi te kijken. Argentinië beschikt met spelers als Lautaro Martinez, Julian Alvarez en Enzo Fernandez over meer dan genoeg andere wapens om een wedstrijd te beslissen.





Toch zal Rangnick zijn ploeg vooral willen laten geloven in het collectief. Oostenrijk maakte in de eerste wedstrijd al een sterke indruk en kan met een goed resultaat tegen Argentinië een enorme stap zetten richting de volgende ronde. Een stunt zou Oostenrijk meteen op de kaart zetten als gevaarlijke outsider.