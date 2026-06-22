Reactie Romelu Lukaku geeft opvallende update over zijn fitheid en zijn basisplaats

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Los Angeles
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Romelu Lukaku geeft opvallende update over zijn fitheid en zijn basisplaats
Foto: © photonews

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Naast het teleurstellende gelijkspel tegen Iran was er bij de Rode Duivels ook veel aandacht voor Romelu Lukaku. De spits stond opnieuw aan de aftrap en kreeg na afloop vanzelfsprekend vragen over zijn fysieke toestand en zijn vormpeil.

Lukaku kende een moeilijk seizoen met verschillende fysieke ongemakken en lange periodes zonder wedstrijdritme. Daardoor blijft de vraag hoeveel procent van de echte Lukaku België momenteel te zien krijgt. Want tegen Iran was het zeker niet de allerbeste Romelu die we zagen.

De aanvaller gaf daar zelf een opvallend eerlijk antwoord op. "Voor mij is het moeilijk om dat echt te beoordelen", zei hij. "Maar ik sta in de basis en ik zit zeker boven de helft. Ik zit wel nog verder van de 100 procent. Ik voel dat ik de ploeg kan helpen."

Goede test

Lukaku wilde zich niet vastpinnen op een exact percentage, maar maakte wel duidelijk dat hij zich steeds beter voelt. "Persoonlijk zie ik dit als een marathon en niet als een sprint. Ik wil geen stappen overslaan. Ik denk dat vandaag een goede test voor mij was en dat geeft mij vertrouwen voor de toekomst."

Dat vertrouwen lijkt vooral gebaseerd op het feit dat hij de wedstrijd fysiek goed verteerde. Vooraf had hij nog twijfels over hoe zijn lichaam zou reageren. "Ik wist dat het fifty-fifty zou zijn. Daarom was ik mentaal voorbereid om de ploeg te helpen. Uiteindelijk voelde ik me goed."

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Geen zorgen over zijn conditie

Op de vraag of hij snel opnieuw zijn absolute topniveau kan bereiken, reageerde Lukaku bijzonder zelfverzekerd. "Ik voel me goed. Als ik mij niet goed zou voelen, dan zou ik dit niet doen."

Net als Thibaut Courtois benadrukte Lukaku dat België zich nu volledig moet focussen op de laatste groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. "We moeten lock-in en geconcentreerd blijven. Niet luisteren naar alle ruis van buitenaf. We moeten analyseren wat er fout liep en die laatste wedstrijd behandelen als de wedstrijd van ons leven."

Na twee gemiste kansen op een overwinning blijft er voor de Rode Duivels nog slechts één opdracht over. "We hadden al twee kansen om te winnen en hebben dat niet gedaan. Nu hebben we nog één kans. Die moeten we grijpen."

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