De voorbereiding is weer begonnen bij Anderlecht: opvallende aanwezigen, maar ook heel wat afwezigen

Anderlecht hervat vandaag zijn trainingen. Jérémy Taravel zal de training leiden in afwachting van de aanstelling van de nieuwe T1.

Het is het klassieke effect van grote toernooien: nog voor alle knopen in de groepsfase van het WK zijn doorgehakt, trekken de Pro League-clubs alweer naar het oefenveld. Op deze maandag werkt Anderlecht zijn eerste training van de voorbereiding af.

Na twee dagen met fysieke tests trekken de Mauves vandaag opnieuw het veld op, onder leiding van Jérémy Taravel. De clubleiding wilde eigenlijk tegen de herstart al een nieuwe T1 kunnen aanstellen, maar Antoine Sibierski neemt uiteindelijk extra tijd om zijn gesprekken met de laatste kandidaten af te ronden en zo de juiste keuze te maken.

Binnen een maand Europese voorronde

De Fransman, die ook in de staf zou blijven als assistent, verwelkomt daarbij heel wat spelers van vorig seizoen. Te beginnen met Nathan De Cat, die ondanks de gesprekken over een mogelijke transfer deze zomer nog altijd bij de club is. Ook Mihajlo Cvetkovic is van de partij, nadat Sporting zijn Servische spits niet liet deelnemen aan het EK U19 omdat hij te belangrijk wordt geacht met het oog op de Europese voorrondes. Giluian Biancone is eveneens aanwezig en werkt zijn eerste training af met zijn nieuwe ploegmaats.

Er zijn echter ook heel wat afwezigen, te beginnen met de drie kernspelers die nog actief zijn op het WK: Nathan Saliba, César Huerta en Ali Maamar. Majeed Ashimeru en Luis Vazquez keren terug na hun uitleenbeurt, maar zijn vandaag nog niet aanwezig: zij kregen een week rust. Hetzelfde geldt voor verschillende jonge Mauves die op het EK U17 uitkomen (onder meer Nga Kana en Onia Seke).



De groep zal dus stap voor stap aangevuld worden, met op 27 juni alvast een eerste oefenwedstrijd tegen Sporting Hasselt. Daarna staan ook voorbereidingsmatchen tegen Boulogne (4 juli) en NEC (11 juli) op het programma. Voor de eerste grote afspraak van het seizoen: de dubbele confrontatie met Hammarby, gepland op 23 en 30 juli.