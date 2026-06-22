Courtois man van de match, zoals te vaak: onze punten voor de Rode Duivels tegen Iran

Ze speelden tot aan de rust zeker geen slechte wedstrijd, maar deze Duivels missen toch inspiratie. Vooral voor doel moest het een pak beter. Dit zijn onze punten.

Courtois (8)

Zonder hem had Iran deze match gewonnen. En het is een ware ramp dat we dat moeten schrijven.

De Cuyper (6)

De grootste Belgische kansen kwamen van zijn voeten... maar je moet ook vaststellen dat hij minstens één keer had moeten scoren. Moeilijk echter om hem dat kwalijk te nemen: je zou niet afhankelijk mogen zijn van de linksback om doelpunten te maken.

Mechele (6,5)

Het grootste deel van de match erg solide, hij stak ook eens zijn neus aan het venster en had de Rode Duivels kunnen redden. In het verlengde van zijn eerste match.

Ngoy (4)

En te zeggen dat hij een uitstekende match speelde, vooral in de opbouw, met echte prachtpasses. Dan die compleet mislukte pass en die rode kaart die alles verpesten...

Meunier (4)

Een van zijn lastigste matchen, rekening houdend met de zeer zwakke tegenstand. Geen offensieve inbreng en zelfs heel eenvoudige handelingen mislukten.



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Raskin (5)

Niet zijn beste match qua impact en dynamiek, en hij miste enkele passes die tegen een sterkere tegenstander gevaarlijk hadden kunnen zijn. Gewisseld voor een offensiever profiel.

Tielemans (5,5)

Hij strooide met enkele heel goede ballen, waarvan er één gewoon binnen had gemoeten. Maar toen de match lastiger werd, kon hij zijn niveau niet opkrikken.

De Bruyne (5)

Veel minder scherp dan tegen Egypte, al had hij wel een doelpunt kunnen aanbieden na een knappe actie. Nadien verdween hij wat. De meeste van zijn passes kwamen ook niet aan.

Trossard (7)

Het mag ook gezegd worden als hij heel goed is: Trossard speelde een uitstekende match, ging vaak zijn man voorbij en stuurde veel voorzetten of goede ballen terug. Deze keer waren het zijn ploegmaats die er niet van profiteerden.

Lukaku (5)

Zijn aanwezigheid verandert het Belgische spel, dat veel meer via de as en in combinaties probeert te spelen. De voorzetten vonden nooit zijn hoofd en zijn kaatswerk was te vaak onzuiver. Maar veel meer kon je niet verwachten gezien zijn gebrek aan ritme en het feit dat hij gewoon nog niet matchfit is.

Saelemaekers (5)

Hij probeerde en slaagde ook in heel wat dribbels, maar zonder die ooit te verzilveren met een schot of echt gevaarlijke voorzet. Niet geholpen door een Meunier die nooit de overlapping kwam maken.