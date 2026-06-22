Courtois man van de match, zoals te vaak: onze punten voor de Rode Duivels tegen Iran

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit SoFi Stadium
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Courtois man van de match, zoals te vaak: onze punten voor de Rode Duivels tegen Iran
Foto: © photonews

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Ze speelden tot aan de rust zeker geen slechte wedstrijd, maar deze Duivels missen toch inspiratie. Vooral voor doel moest het een pak beter. Dit zijn onze punten.

Courtois (8)

Zonder hem had Iran deze match gewonnen. En het is een ware ramp dat we dat moeten schrijven.

De Cuyper (6)

De grootste Belgische kansen kwamen van zijn voeten... maar je moet ook vaststellen dat hij minstens één keer had moeten scoren. Moeilijk echter om hem dat kwalijk te nemen: je zou niet afhankelijk mogen zijn van de linksback om doelpunten te maken.

Mechele (6,5)

Het grootste deel van de match erg solide, hij stak ook eens zijn neus aan het venster en had de Rode Duivels kunnen redden. In het verlengde van zijn eerste match.

Ngoy (4)

En te zeggen dat hij een uitstekende match speelde, vooral in de opbouw, met echte prachtpasses. Dan die compleet mislukte pass en die rode kaart die alles verpesten...

Meunier (4)

Een van zijn lastigste matchen, rekening houdend met de zeer zwakke tegenstand. Geen offensieve inbreng en zelfs heel eenvoudige handelingen mislukten.

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Raskin (5)

Niet zijn beste match qua impact en dynamiek, en hij miste enkele passes die tegen een sterkere tegenstander gevaarlijk hadden kunnen zijn. Gewisseld voor een offensiever profiel.

Tielemans (5,5)

Hij strooide met enkele heel goede ballen, waarvan er één gewoon binnen had gemoeten. Maar toen de match lastiger werd, kon hij zijn niveau niet opkrikken.

De Bruyne (5)

Veel minder scherp dan tegen Egypte, al had hij wel een doelpunt kunnen aanbieden na een knappe actie. Nadien verdween hij wat. De meeste van zijn passes kwamen ook niet aan.

Trossard (7)

Het mag ook gezegd worden als hij heel goed is: Trossard speelde een uitstekende match, ging vaak zijn man voorbij en stuurde veel voorzetten of goede ballen terug. Deze keer waren het zijn ploegmaats die er niet van profiteerden.

Lukaku (5)

Zijn aanwezigheid verandert het Belgische spel, dat veel meer via de as en in combinaties probeert te spelen. De voorzetten vonden nooit zijn hoofd en zijn kaatswerk was te vaak onzuiver. Maar veel meer kon je niet verwachten gezien zijn gebrek aan ritme en het feit dat hij gewoon nog niet matchfit is.

Saelemaekers (5)

Hij probeerde en slaagde ook in heel wat dribbels, maar zonder die ooit te verzilveren met een schot of echt gevaarlijke voorzet. Niet geholpen door een Meunier die nooit de overlapping kwam maken.

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België België
Courtois Thibaut 90' 7.9 8
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/11 (0%)
Meer statistieken
Meunier Thomas 58' 6.7 7
  • Nauwkeurige passes: 32/40 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
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Mechele Brandon 90' 7.3 7
  • Nauwkeurige passes: 77/88 (87.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
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Ngoy Nathan   66' 6.1 7
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 73/77 (94.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
De Cuyper Maxim 90' 7.4 9
  • Nauwkeurige passes: 48/56 (85.7%)
  • Schoten op doel: 4/5
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Tielemans Youri 90' 7.0 5
  • Nauwkeurige passes: 47/53 (88.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Raskin Nicolas 58' 7.0 6
  • Nauwkeurige passes: 60/67 (89.6%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Saelemaekers Alexis 58' 6.5 6
  • Nauwkeurige passes: 16/22 (72.7%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
Meer statistieken
De Bruyne Kevin 87' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 41/51 (80.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/5
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/10 (20%)
  • Balverliezen: 22
Meer statistieken
Trossard Leandro 90' 7.8 7
  • Nauwkeurige passes: 50/56 (89.3%)
  • Sleutelpasses: 6
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Lukaku Romelu   73' 6.2 3
  • Nauwkeurige passes: 10/15 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Bank
Theate Arthur 17' 6.6 5
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Witsel Axel 0'  
Lammens Senne 0'  
Penders Mike 0'  
Lukebakio Dodi 32' 6.8 6
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
De Winter Koni 0'  
De Ketelaere Charles 0'  
Seys Joaquin 0'  
Moreira Diego 0'  
Vanaken Hans 32' 7.1 10
  • Nauwkeurige passes: 24/26 (92.3%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Castagne Timothy 32' 7.2 3
  • Nauwkeurige passes: 24/26 (92.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Onana Amadou 0'  
Fernandez Pardo Matias 3' 6.6  
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
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