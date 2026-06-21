Union heeft opnieuw transfer op het oog om defensie te versterken

Daan Blockx
Daan Blockx, voetbaljournalist
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Union heeft opnieuw transfer op het oog om defensie te versterken
Foto: © photonews

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Het bestuur van Union zat de afgelopen weken niet stil. Union kondigde al veel transfers aan en ze zijn duidelijk nog niet uitgespeeld in deze drukke transferperiode.

Na de komst van verdedigers Nikki Havenaar en Nohim Chibani leek Union genoeg verdedigers te hebben om het volgende seizoen aan te vatten. Toch azen ze nog op een extra versterking. Milan Hokke geniet van interesse van de vicekampioen van de Jupiler Pro League.

Jeugdopleiding bij Feyenoord

Hokke speelde afgelopen seizoen bij ADO Den Haag. Daarmee werd hij kampioen in de Nederlandse tweede klasse. Hokke is 22 jaar oud en genoot van een jeugdopleiding bij Feyenoord. De verdediger schopte het nooit tot het eerste team van Feyenoord.

De verdediger van 1,90 meter trok na zijn jeugdopleiding naar Den Haag waar hij meteen indruk maakte. Zijn contract loopt tot 2027. Den Haag wou dat contract verlengen, maar Hokke is meer fan van een transfer naar België. Bij Union zet Hokke meteen een grote stap vooruit in zijn prille carrière.

Linksvoetige verdediger

Maar wat maakt een speler uit de tweede klasse in Nederland zo aantrekkelijk voor Hubert? Hokke is linkvoetig en de enige linksvoetige verdediger die Hubert momenteel voorhanden heeft, is Fede Leysen. Die laatste is dan weer niet helemaal gelukkig met het aandeel in speeltijd en wil graag vertrekken bij Union.

Momenteel beschikt David Hubert met Union al over vier goede opties achterin. Sykes en Mac Allister bewezen al een grote meerwaarde te zijn voor het team van Union. Daar kwamen deze transferperiode ook nog eens Havenaar en Chibani bij. Kapitein Christian Burgess trok dan weer naar KAA Gent, een kleine aderlating voor Hubert en co.

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Eerste bod werd afgewezen

Volgens Nederlandse media heeft de Brusselse club een bod uitgebracht op de speler, maar dat werd afgewezen. Benieuwd hoe ver Union wil gaan om nog een extra speler en zo de zesde transfer aan te kondigen. Union heeft duidelijk ambitie om Club Brugge volgend seizoen het vuur aan de schenen te leggen.

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