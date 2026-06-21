Transfernieuws en Transfergeruchten 21/06: Faes

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/06: Faes
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 21/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Faes

Het wordt een héél lange zomer voor deze Rode Duivel

Wout Faes heeft zijn reputatie opgekrikt dankzij een sterke tweede seizoenshelft bij Monaco. Maar hij zal er zijn avontuur niet verlengen. (Lees meer)


Transfernieuws en Transfergeruchten 20/06

Meer nieuws

🎥 WK-LIVE 21/6: de koning danst!

🎥 WK-LIVE 21/6: de koning danst!

15:44
Nieuwe JPL-coach zegt meteen waar het op staat en wil Europa in

Nieuwe JPL-coach zegt meteen waar het op staat en wil Europa in

15:20
Interesse uit Serie A: het plan van rasechte Buffalo is duidelijk

Interesse uit Serie A: het plan van rasechte Buffalo is duidelijk

14:40
Hein Vanhaezebrouck waarschuwt Rudi Garcia voor Nicolas Raskin: "Bibberen op einde"

Hein Vanhaezebrouck waarschuwt Rudi Garcia voor Nicolas Raskin: "Bibberen op einde"

14:00
JPL-promovendus begint met ambitie, maar krijgt heel ferme opdoffer

JPL-promovendus begint met ambitie, maar krijgt heel ferme opdoffer

13:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/06: Faes

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/06: Faes

12:00
Ruben Van Gucht spreekt: “Als je vraagt of ik drugs gebruik?” De derde helft

Ruben Van Gucht spreekt: “Als je vraagt of ik drugs gebruik?”

12:40
Het wordt een héél lange zomer voor deze Rode Duivel

Het wordt een héél lange zomer voor deze Rode Duivel

12:00
Georges Leekens ziet het wel héél goed zitten voor Rode Duivels

Georges Leekens ziet het wel héél goed zitten voor Rode Duivels

11:30
1
Doku out, Vandenbempt & co spreken klare taal

Doku out, Vandenbempt & co spreken klare taal

11:00
Club Brugge versterkt zich met winger van ... Lokeren

Club Brugge versterkt zich met winger van ... Lokeren

10:30
14
Courtois en Boeckx kijken in het hoofd van de bondscoach: "Dat zal hij doen"

Courtois en Boeckx kijken in het hoofd van de bondscoach: "Dat zal hij doen"

09:30
5
Franse journaliste moet door het stof na uitspraken over Doku en vaders

Franse journaliste moet door het stof na uitspraken over Doku en vaders

09:00
15
De WK-nacht: ex-speler Union keert het tij voor Duitsland, Japanse branie en grote stunt

De WK-nacht: ex-speler Union keert het tij voor Duitsland, Japanse branie en grote stunt

08:30
Rudi Garcia staat voor gigantisch dilemma tegen Iran

Rudi Garcia staat voor gigantisch dilemma tegen Iran

07:00
8
Wordt dit ons witte konijn, 12 jaar na Divock Origi? "We hopen dat de geschiedenis zich herhaalt"

Wordt dit ons witte konijn, 12 jaar na Divock Origi? "We hopen dat de geschiedenis zich herhaalt"

06:30
1
Bondscoach legt afwezigheid Jeremy Doku uit: "Fysiek en medisch niet in orde, groot verschil"

Bondscoach legt afwezigheid Jeremy Doku uit: "Fysiek en medisch niet in orde, groot verschil"

23:44
1
WK-LIVE 20/6: Thomas Meunier gaf Fernandez-Pardo harde raad

WK-LIVE 20/6: Thomas Meunier gaf Fernandez-Pardo harde raad

23:51
8
Zó moeten de Rode Duivels offensief aantreden tegen Iran: "Dan zijn we echt een moordwapen"

Zó moeten de Rode Duivels offensief aantreden tegen Iran: "Dan zijn we echt een moordwapen"

23:00
'Union brengt bod uit op verdediger uit de Eredivisie'

'Union brengt bod uit op verdediger uit de Eredivisie'

22:30
'Standard stap dichter bij komst verdediger, ook andere aanwinst op weg'

'Standard stap dichter bij komst verdediger, ook andere aanwinst op weg'

22:15
6
Wie wordt de vervanger van Doku? Dit zijn de opties

Wie wordt de vervanger van Doku? Dit zijn de opties

21:50
KAA Gent krijgt een duidelijke njet van het BAS

KAA Gent krijgt een duidelijke njet van het BAS

21:30
15
Nederland draait Zweden door de gehaktmolen en pakt eerste WK-zege

Nederland draait Zweden door de gehaktmolen en pakt eerste WK-zege

21:06
3
Charleroi casht miljoenen: sterkhouder trekt naar buitenlandse topclub

Charleroi casht miljoenen: sterkhouder trekt naar buitenlandse topclub

21:00
Alsof de Duivel ermee gemoeid is: Jérémy Doku moet verstek laten gaan voor cruciaal duel tegen Iran

Alsof de Duivel ermee gemoeid is: Jérémy Doku moet verstek laten gaan voor cruciaal duel tegen Iran

20:30
Dit is de vermoedelijke basiself van de Rode Duivels tegen Iran: wijzigt Garcia zijn aanval?

Dit is de vermoedelijke basiself van de Rode Duivels tegen Iran: wijzigt Garcia zijn aanval?

19:30
21
Beerschot-aanvaller zoekt andere oorden op

Beerschot-aanvaller zoekt andere oorden op

19:55
7
Door deze opvallende regelwijziging van de FIFA moeten Turkije en Haïti nu al naar huis

Door deze opvallende regelwijziging van de FIFA moeten Turkije en Haïti nu al naar huis

18:50
Anderlecht heeft nog maar één naam over: nieuwe coach lijkt gevonden

Anderlecht heeft nog maar één naam over: nieuwe coach lijkt gevonden

18:30
27
Voormalige JPL-ster maakt grote sier bij WK-favoriet: "Een ongelooflijk voetbalbrein"

Voormalige JPL-ster maakt grote sier bij WK-favoriet: "Een ongelooflijk voetbalbrein"

18:20
'Anderlecht had gesprek met deze Belgische coach'

'Anderlecht had gesprek met deze Belgische coach'

16:45
2
Deze Rode Duivel kreeg geen contract bij Anderlecht: "Het stelde hem zwaar teleur"

Deze Rode Duivel kreeg geen contract bij Anderlecht: "Het stelde hem zwaar teleur"

20/06
1
'Ronaldinho maakt sensationale comeback ... bij derdeklasser'

'Ronaldinho maakt sensationale comeback ... bij derdeklasser'

20/06
1
Beter dan Man United en Juventus: Club Brugge zorgt voor wel héél straffe prestatie

Beter dan Man United en Juventus: Club Brugge zorgt voor wel héél straffe prestatie

20/06
1
Jérémy Doku wordt compléét afgemaakt in Frankrijk: "Misschien krijg je deze kans nooit meer"

Jérémy Doku wordt compléét afgemaakt in Frankrijk: "Misschien krijg je deze kans nooit meer"

20/06
87

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 2
Tsjechië Tsjechië 1-1 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zwitserland Zwitserland 4-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Canada Canada 6-0 Qatar Qatar
Mexico Mexico 1-0 Zuid-Korea Zuid-Korea
Verenigde Staten Verenigde Staten 2-0 Australië Australië
Schotland Schotland 0-1 Marokko Marokko
Brazilië Brazilië 3-0 Haitï Haitï
Turkije Turkije 0-1 Paraguay Paraguay
Nederland Nederland 5-1 Zweden Zweden
Duitsland Duitsland 2-1 Ivoorkust Ivoorkust
Ecuador Ecuador 0-0 Curacao Curacao
Tunesië Tunesië 0-4 Japan Japan
Spanje Spanje 18:00 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
België België 21:00 Iran Iran
Uruguay Uruguay 22/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 22/06 Egypte Egypte
Argentinië Argentinië 22/06 Oostenrijk Oostenrijk
Frankrijk Frankrijk 22/06 Irak Irak
Noorwegen Noorwegen 23/06 Senegal Senegal
Jordanië Jordanië 23/06 Algerije Algerije
Portugal Portugal 23/06 Oezbekistan Oezbekistan
Engeland Engeland 23/06 Ghana Ghana
Panama Panama 24/06 Kroatië Kroatië
Colombia Colombia 24/06 DR Congo DR Congo

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Franse journaliste moet door het stof na uitspraken over Doku en vaders Soloria Soloria over Een ongeziene leegloop: ook doelman Antwerp kan vertrekken Johnnie Walker Johnnie Walker over Anderlecht heeft nog maar één naam over: nieuwe coach lijkt gevonden IXL IXL over Club Brugge versterkt zich met winger van ... Lokeren Ratko Svilar Ratko Svilar over DONE DEAL: Beerschot slaat slag bij Club Brugge én legt nog meerdere spelers vast André Coenen André Coenen over De quota zijn weg, maar de oorlog om het competitieformat is nog lang niet voorbij TatstOn TatstOn over Courtois en Boeckx kijken in het hoofd van de bondscoach: "Dat zal hij doen" FranskeVRooij FranskeVRooij over Rudi Garcia staat voor gigantisch dilemma tegen Iran El Malvario El Malvario over "Tout ça pour un moment dégeulasse" : quand...la France s'arrache sur le cas de Jérémy Doku Vermeiren Willy Vermeiren Willy over ‘Schalke wil N'Diaye houden, maar Anderlecht doet moeilijk’ Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved