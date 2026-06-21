Transfernieuws en Transfergeruchten 21/06: Faes

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 21/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Faes

Het wordt een héél lange zomer voor deze Rode Duivel

Wout Faes heeft zijn reputatie opgekrikt dankzij een sterke tweede seizoenshelft bij Monaco. Maar hij zal er zijn avontuur niet verlengen. (Lees meer)