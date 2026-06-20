Bondscoach legt afwezigheid Jeremy Doku uit: "Fysiek en medisch niet in orde, groot verschil"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Los Angeles
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Bondscoach legt afwezigheid Jeremy Doku uit: "Fysiek en medisch niet in orde, groot verschil"
Foto: © photonews

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De Rode Duivels zullen het tegen Iran zonder Jeremy Doku moeten stellen. De flankaanvaller kampt met een luchtwegeninfectie en werd daarom uit de selectie gehouden. Bondscoach Rudi Garcia bevestigde het nieuws op zijn persconferentie.

"Normaal spreek ik niet over geblesseerde spelers. Ik ga er één vraag over beantwoorden. We moeten het zonder hem doen", aldus Garcia. "Hij kon spelen tegen Egypte, maar daarna ging het minder. De medische staf heeft de beslissing genomen. Ik weet het sinds gisterenavond."

De Franse bondscoach maakte daarbij duidelijk dat hij geen enkel risico wil nemen met de spelersgroep. "Ik wil geen spelers opstellen die niet honderd procent medisch gezien zijn. Ik kan wel spelers opstellen die fysiek niet honderd procent zijn, maar daar is dus een verschil tussen."

Nieuwe kans voor concurrenten

De afwezigheid van Doku opent meteen de deur voor enkele concurrenten. De Manchester City-speler is door zijn snelheid en individuele acties een uniek profiel binnen de selectie, maar Garcia beschikt over meerdere alternatieven.

Zo lijkt Dodi Lukebakio de meest logische kandidaat om de vrijgekomen plaats op de flank in te vullen. De winger heeft ondertussen heel wat ervaring opgedaan bij de Rode Duivels en beschikt eveneens over de nodige snelheid en diepgang.

Ook Fernandez-Pardo kan hopen op extra speelminuten. De jonge aanvaller maakte de voorbije maanden indruk met zijn explosiviteit en aanvallende lef. Tegen een tegenstander die mogelijk laag zal verdedigen, zou hij een interessant wapen kunnen zijn.

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Trossard als alternatief?

Een andere optie is Leandro Trossard. Hoewel hij een ander type speler is dan Doku, biedt de Arsenal-aanvaller meer creativiteit tussen de lijnen en beschikt hij over de nodige ervaring op internationaal niveau.

Garcia gaf nog niet prijs wie uiteindelijk de voorkeur krijgt tegen Iran, maar het staat vast dat hij zijn elftal zal moeten herschikken. De afwezigheid van Doku is een aderlating, al biedt het tegelijk een kans voor enkele andere aanvallers om zich in de kijker te spelen.
 

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