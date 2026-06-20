'Union brengt bod uit op verdediger uit de Eredivisie'

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| Reageer
'Union brengt bod uit op verdediger uit de Eredivisie'
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Union SG zit niet stil op de transfermarkt. De Brusselaars haalden al verschillende aanwinsten binnen, maar willen meer. In Nederland klinkt het nu dat Union wil shoppen bij ADO Den Haag.

Union toonde zich al zeer actief op de mercato. In eigen land werd Ilan Hurtevent voor 1,3 miljoen euro weggeplukt  bij promovendus KV Kortrijk. Daarnaast haalde Union ook Ondrej Kricfalusi (Banik Ostrava),  Darius Olaru (FCSB), Nikkie Havenaar (SV Ried) en Nohim Chibani (QRM).

Union wil Milan Hokke

Chibani en Havenaar zijn centrale verdedigers. Zij moeten de leemte opvullen die Christian Burgess achterliet na zijn vertrek naar KAA Gent. Ook Kevin Mac Allistar zou andere oorden kunnen opzoeken, terwijl ook andere verdedigers op interesse kunnen rekenen.

Union speurt daarom verder naar versterking voor achterin. Volgens Voetbal International komt het daarbij uit bij Milan Hokke van ADO Den Haag. De Brusselaars zouden al een eerste bod hebben uitgebracht op de speler, maar dat werd geweigerd.

Union heeft een akkoord met Hokke

Union zou wel al zo goed als een akkoord hebben met de speler zelf. ADO wil Hokke echter liever houden. Het hoopt zijn contract op te breken en te verlengen, maar de Nederlander heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Union. 

Hokke is een jeugdproduct van Feyenoord, maar deed op het hoogste niveau ervaring op bij ADO Den Haag. Hij werd eerst uitgeleend en maakte in de zomer van 2025 de definitieve overstap naar De Residentieclub.

Hokke wil naar de Belgische top

Bij ADO zit Hokke ondertussen aan 33 optredens voor de eerste ploeg, waarin hij 1 keer scoorde en 5 assists gaf. Voorts speelde hij ook onder meer 47 keer voor de beloften van Feyenoord (7 goals, 1 assist).

Hokke lijkt zijn keuze te hebben gemaakt: hij wil aan de Belgische top voetballen. Met ADO promoveerde hij het afgelopen seizoen naar de Eredivisie, maar zijn voorkeur gaat uit naar Union.

Het is afwachten of beide clubs naar elkaar toe groeien. Het is niet ondenkbaar dat Union zijn bod optrekt voor Hokke, die volgens Transfermarkt amper 400.000 euro moet kosten.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Eerste Divisie
Eerste Divisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
ADO Den Haag
Union SG
Milan hokke

Meer nieuws

WK-LIVE 20/6: Thomas Meunier gaf Fernandez-Pardo harde raad

WK-LIVE 20/6: Thomas Meunier gaf Fernandez-Pardo harde raad

23:51
8
Bondscoach legt afwezigheid Jeremy Doku uit: "Fysiek en medisch niet in orde, groot verschil"

Bondscoach legt afwezigheid Jeremy Doku uit: "Fysiek en medisch niet in orde, groot verschil"

23:44
Zó moeten de Rode Duivels offensief aantreden tegen Iran: "Dan zijn we echt een moordwapen"

Zó moeten de Rode Duivels offensief aantreden tegen Iran: "Dan zijn we echt een moordwapen"

23:00
'Standard stap dichter bij komst verdediger, ook andere aanwinst op weg'

'Standard stap dichter bij komst verdediger, ook andere aanwinst op weg'

22:15
6
Wie wordt de vervanger van Doku? Dit zijn de opties

Wie wordt de vervanger van Doku? Dit zijn de opties

21:50
KAA Gent krijgt een duidelijke njet van het BAS

KAA Gent krijgt een duidelijke njet van het BAS

21:30
10
Charleroi casht miljoenen: sterkhouder trekt naar buitenlandse topclub

Charleroi casht miljoenen: sterkhouder trekt naar buitenlandse topclub

21:00
Nederland draait Zweden door de gehaktmolen en pakt eerste WK-zege

Nederland draait Zweden door de gehaktmolen en pakt eerste WK-zege

21:06
2
Alsof de Duivel ermee gemoeid is: Jérémy Doku moet verstek laten gaan voor cruciaal duel tegen Iran

Alsof de Duivel ermee gemoeid is: Jérémy Doku moet verstek laten gaan voor cruciaal duel tegen Iran

20:30
Beerschot-aanvaller zoekt andere oorden op

Beerschot-aanvaller zoekt andere oorden op

19:55
5
Dit is de vermoedelijke basiself van de Rode Duivels tegen Iran: wijzigt Garcia zijn aanval?

Dit is de vermoedelijke basiself van de Rode Duivels tegen Iran: wijzigt Garcia zijn aanval?

19:30
18
Anderlecht heeft nog maar één naam over: nieuwe coach lijkt gevonden

Anderlecht heeft nog maar één naam over: nieuwe coach lijkt gevonden

18:30
15
Door deze opvallende regelwijziging van de FIFA moeten Turkije en Haïti nu al naar huis

Door deze opvallende regelwijziging van de FIFA moeten Turkije en Haïti nu al naar huis

18:50
Voormalige JPL-ster maakt grote sier bij WK-favoriet: "Een ongelooflijk voetbalbrein"

Voormalige JPL-ster maakt grote sier bij WK-favoriet: "Een ongelooflijk voetbalbrein"

18:20
'Anderlecht had gesprek met deze Belgische coach'

'Anderlecht had gesprek met deze Belgische coach'

16:45
3
Deze Rode Duivel kreeg geen contract bij Anderlecht: "Het stelde hem zwaar teleur"

Deze Rode Duivel kreeg geen contract bij Anderlecht: "Het stelde hem zwaar teleur"

15:45
'Ronaldinho maakt sensationale comeback ... bij derdeklasser'

'Ronaldinho maakt sensationale comeback ... bij derdeklasser'

15:00
Beter dan Man United en Juventus: Club Brugge zorgt voor wel héél straffe prestatie

Beter dan Man United en Juventus: Club Brugge zorgt voor wel héél straffe prestatie

14:20
1
WK voorbij voor ex-Club Brugge-speler? "Hij is zijn basisplaats kwijt"

WK voorbij voor ex-Club Brugge-speler? "Hij is zijn basisplaats kwijt"

13:37
3
Jérémy Doku wordt compléét afgemaakt in Frankrijk: "Misschien krijg je deze kans nooit meer"

Jérémy Doku wordt compléét afgemaakt in Frankrijk: "Misschien krijg je deze kans nooit meer"

13:02
80
Johan Boskamp is kristalhelder over Rode Duivel: "Hij had moeten starten!"

Johan Boskamp is kristalhelder over Rode Duivel: "Hij had moeten starten!"

13:00
2
'PL-club haalt alles uit de kast voor ex-sensatie van Westerlo die actief is op het WK'

'PL-club haalt alles uit de kast voor ex-sensatie van Westerlo die actief is op het WK'

12:30
Spelen Rode Duivels zondag thuismatch? Het zou zomaar kunnen dat Iran door eigen fans uitgefloten wordt Analyse

Spelen Rode Duivels zondag thuismatch? Het zou zomaar kunnen dat Iran door eigen fans uitgefloten wordt

12:00
4
DONE DEAL: Anderlecht dichtbij T1, maar belangrijke pion weg

DONE DEAL: Anderlecht dichtbij T1, maar belangrijke pion weg

11:30
11
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/06: Thoelen - Nozawa - Devalckeneer

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/06: Thoelen - Nozawa - Devalckeneer

09:30
Transfer De Cat komt dichterbij: Anderlecht houdt adem in

Transfer De Cat komt dichterbij: Anderlecht houdt adem in

10:00
12
Brazilië en Marokko doen wat nodig is, Turkije met dé ontgoocheling van het toernooi

Brazilië en Marokko doen wat nodig is, Turkije met dé ontgoocheling van het toernooi

10:30
1
Een ongeziene leegloop: ook doelman Antwerp kan vertrekken

Een ongeziene leegloop: ook doelman Antwerp kan vertrekken

09:30
16
‘Zulte Waregem wil ex-speler Kortrijk weghalen bij Gent’

‘Zulte Waregem wil ex-speler Kortrijk weghalen bij Gent’

09:00
5
‘KAA Gent wil nu ook spits ophalen in Duitsland’

‘KAA Gent wil nu ook spits ophalen in Duitsland’

08:30
Pochettino na historische Amerikaanse prestatie: "We moeten geloven dat we kunnen winnen"

Pochettino na historische Amerikaanse prestatie: "We moeten geloven dat we kunnen winnen"

08:00
Thibaut Courtois vraagt superster om steun

Thibaut Courtois vraagt superster om steun

07:30
‘Schalke wil N'Diaye houden, maar Anderlecht doet moeilijk’

‘Schalke wil N'Diaye houden, maar Anderlecht doet moeilijk’

07:00
4
🎥 5,5 miljard doet zelfs Lukaku bewonderend fluiten: "Ik ben niet snel onder de indruk, maar..."

🎥 5,5 miljard doet zelfs Lukaku bewonderend fluiten: "Ik ben niet snel onder de indruk, maar..."

06:30
3
‘Ex-wonderkind van Antwerp staat voor spectaculaire transfer’

‘Ex-wonderkind van Antwerp staat voor spectaculaire transfer’

06:00
1
WK-LIVE 19/6: Verenigde Staten boeken overtuigende zege tegen Australië

WK-LIVE 19/6: Verenigde Staten boeken overtuigende zege tegen Australië

19/06
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Meut Meut over Anderlecht heeft nog maar één naam over: nieuwe coach lijkt gevonden Union 60 Union 60 over "Tout ça pour un moment dégeulasse" : quand...la France s'arrache sur le cas de Jérémy Doku Don Bozhinov Don Bozhinov over Een ongeziene leegloop: ook doelman Antwerp kan vertrekken Venom#13 Venom#13 over Dit is de vermoedelijke basiself van de Rode Duivels tegen Iran: wijzigt Garcia zijn aanval? Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Jérémy Doku wordt compléét afgemaakt in Frankrijk: "Misschien krijg je deze kans nooit meer" ALCAPONEII ALCAPONEII over Un nouveau vote ouvrant la porte à un retour des Playoffs ? La CBAS a tranché ! Vital Verheyen Vital Verheyen over Dreiging? Politie grijpt stevig in na spandoeken tegen Marc Coucke Vital Verheyen Vital Verheyen over Ongezien: Antwerp grijpt plots naast afgeronde transfer Viva Charleroi Viva Charleroi over Le choc pour Rudi Garcia : Jérémy Doku forfait contre l'Iran ! Christophe De Geyter Christophe De Geyter over De quota zijn weg, maar de oorlog om het competitieformat is nog lang niet voorbij Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved