'Union brengt bod uit op verdediger uit de Eredivisie'

Union SG zit niet stil op de transfermarkt. De Brusselaars haalden al verschillende aanwinsten binnen, maar willen meer. In Nederland klinkt het nu dat Union wil shoppen bij ADO Den Haag.

Union toonde zich al zeer actief op de mercato. In eigen land werd Ilan Hurtevent voor 1,3 miljoen euro weggeplukt bij promovendus KV Kortrijk. Daarnaast haalde Union ook Ondrej Kricfalusi (Banik Ostrava), Darius Olaru (FCSB), Nikkie Havenaar (SV Ried) en Nohim Chibani (QRM).

Union wil Milan Hokke

Chibani en Havenaar zijn centrale verdedigers. Zij moeten de leemte opvullen die Christian Burgess achterliet na zijn vertrek naar KAA Gent. Ook Kevin Mac Allistar zou andere oorden kunnen opzoeken, terwijl ook andere verdedigers op interesse kunnen rekenen.

Union speurt daarom verder naar versterking voor achterin. Volgens Voetbal International komt het daarbij uit bij Milan Hokke van ADO Den Haag. De Brusselaars zouden al een eerste bod hebben uitgebracht op de speler, maar dat werd geweigerd.

Union heeft een akkoord met Hokke

Union zou wel al zo goed als een akkoord hebben met de speler zelf. ADO wil Hokke echter liever houden. Het hoopt zijn contract op te breken en te verlengen, maar de Nederlander heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Union.

ADO Den Haag is in gesprek met Milan Hokke (22) over het verlengen van zijn contract, maar de kans dat dat nog gaat gebeuren is klein nu het Belgische Union Sint-Gillis zich voor hem gemeld heeft: https://t.co/oR1d8T5nio



— Voetbal International (@VI_nl) June 20, 2026

Hokke is een jeugdproduct van Feyenoord, maar deed op het hoogste niveau ervaring op bij ADO Den Haag. Hij werd eerst uitgeleend en maakte in de zomer van 2025 de definitieve overstap naar De Residentieclub.

Hokke wil naar de Belgische top

Bij ADO zit Hokke ondertussen aan 33 optredens voor de eerste ploeg, waarin hij 1 keer scoorde en 5 assists gaf. Voorts speelde hij ook onder meer 47 keer voor de beloften van Feyenoord (7 goals, 1 assist).

Hokke lijkt zijn keuze te hebben gemaakt: hij wil aan de Belgische top voetballen. Met ADO promoveerde hij het afgelopen seizoen naar de Eredivisie, maar zijn voorkeur gaat uit naar Union.

Het is afwachten of beide clubs naar elkaar toe groeien. Het is niet ondenkbaar dat Union zijn bod optrekt voor Hokke, die volgens Transfermarkt amper 400.000 euro moet kosten.