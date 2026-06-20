'Ronaldinho maakt sensationale comeback ... bij derdeklasser'

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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'Ronaldinho maakt sensationale comeback ... bij derdeklasser'
Foto: © photonews
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Terwijl het WK volop verdergaat, zijn er uiteraard ook andere nieuwtjes. Ronaldinho is dan nooit veraf. De Braziliaanse superster staat overal waar hij komt in de spotlights en trekt ook nog wel eens zijn voetbalschoenen aan. In Italië klinkt het nu dat hij een officiële comeback overweegt.

Ronaldinho (46) was jarenlang een van de beste - en voor velen de beste - voetballers op de Europese velden. De Braziliaan begon aan zijn Europese avontuur bij PSG, waar hij werd weggeplukt door het grote FC Barcelona. Daar zou hij met zijn dribbels en techniek een onvergetelijke indruk achterlaten.

Gouden Bal

Ronaldinho won met Barça zowat alles wat er te winnen valt in het voetbal en stak in 2005 ook de Gouden Bal op zak. Ook met Brazilië scheerde hij hoge toppen door onder meer het WK in 2002 te winnen. In totaal speelde hij 97 keer voor zijn land, waarin hij 33 goals scoorde.

Hij trok daarna nog naar AC Milan, enkele Braziliaanse clubs en een Mexicaanse club, maar vooral zijn periode bij Barça wekt bij vele voetballiefhebbers mooie herinneringen op. Sinds 2018 is Ronaldinho officieel met voetbalpensioen, maar volgens La Gazzetta dello Sport zou er een comeback op til zijn.

Minstens één wedstrijd

Ronaldinho zou volgens de roze sportkrant tekenen bij de Italiaanse derdeklasser Ravenna. Op 23 juni zou hij in Miami voorgesteld worden als de nieuwste aanwinst op een evenement van de club. De laatste wedstrijd van Ronaldinho dateert ondertussen al van 2015 bij het Braziliaanse Fluminense.

Het zou echter gaan om een hele publiciteitsstunt, al zou het de bedoeling zijn dat Ronaldinho minstens één vriendschappelijke wedstrijd speelt. Al kunnen dat er ook meer worden. Vanaf een trainingskamp in juli zou Ronaldinho aansluiten.

Hij zou zich daarna ook inkopen bij Ravenna, waar clubeigenaar Ignazio Cipriani de plak zwaait. Die onderhoudt naar verluidt nauw contact met de Braziliaanse superster, die ook werd gespot op het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Ook daar bleek nog maar eens hoe populair hij nog is.

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Ravenna
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