Zó moeten de Rode Duivels offensief aantreden tegen Iran: "Dan zijn we echt een moordwapen"

De Rode Duivels moeten morgen opnieuw aan de bak op het WK. De tegenstander is dit keer Iran, een niet te onderschatten land. Rudi Garcia zag goede en minder goede zaken in de opener tegen Egypte. Hayk Milton laat zijn licht schijnen op de mogelijke opstelling voor morgen.

Tegen Egypte kregen we centraal achterin positieve signalen. De mayonaise tussen Nathan Ngoy en Brandon Mechele pakt duidelijk en als de Rode Duivels al in de problemen kwamen, was het op de backs.

Rudi Garcia zal moeten kiezen of hij met een meer verdedigend of een meer aanvallend profiel wil aantreden tegen Iran. Aangezien je moet winnen, lijkt het tweede toch de meest aangewezen optie. Ook voorin zal er mogelijk geschoven worden.

De Ketelaere op rechts

De Belgen hadden het tegen Egypte voor de pauze zeer moeilijk om gevaar te creëren en zijn nog steeds te afhankelijk van Romelu Lukaku. Hij zal niet starten tegen de Iraniërs, waardoor er een oplossing moet worden gevonden. Charles de Ketelaere komt volgens sommigen niet volledig tot zijn recht in de punt en zou op een andere positie beter uit de verf komen, vindt Hayk Milkon (ex-Dender en -Club Brugge).

"Weet je wat ik hier zou doen? Ik zou Charles De Ketelaere als rechtsbuiten uitspelen, ten koste van Leandro Trossard", vertelt Milkon bij Sporza Daily. "Het is simpelweg niet Trossard zijn beste positie, dus moet je hem daar durven op te offeren. Met De Ketelaere op die plek heb je iemand die in balbezit slim tussen de lijnen kan lopen. Én een goeie wisselwerking met De Bruyne heeft."



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Fernandez-Pardo heeft een breder arsenaal

Op die manier komt er een plaatsje vrij in de spits en Milkon weet perfect wie hij daar zou posteren. "Een goeie zaak, want die moet voor mij echt veranderen. Kijk, De Ketelaere is goed in de combinatie, maar geen échte spits. In afwachting van Lukaku zou ik daar Fernandez-Pardo zetten. Hij heeft een veel breder arsenaal aan wapens dan De Ketelaere."

Milkon denkt dat de Duivels op die manier enorm veel schade zouden kunnen aanrichten. "Met zijn snelheid kunnen De Bruyne, Tielemans en De Ketelaere hem wegsturen. En dan heb je ook nog eens Doku… Dan zijn we een echt moordwapen om de zwaktes van Iran uit te buiten in de omschakelingsmomenten." Doku zal er alvast niet bij zijn door een infectie aan de luchtwegen.

Wie verdient de plek achter Lukaku?

Fernandez-Pardo liet in zijn weinige interlands voor België al flitsen van zijn enorme potentieel zien. De 21-jarige aanvaller van LOSC Lille is razendsnel, balvast en technisch begaafd. Dat bewees hij dit seizoen bij Les Dogues door er 8 goals te scoren en 7 assists te geven in 41 optredens.

Fernandez-Pardo zou in staat moeten zijn om de bal bij te houden en het team zo te laten opschuiven. Maar vooral zijn snelheid moet de Iraniërs pijn doen. In afwachting van Lukaku is Fernandez-Pardo misschien wel de meest complete optie die we momenteel rond hebben lopen voorin.

De tijd van een duidelijke rangorde in de spits achter Lukaku is voorbij. Fernandez-Pardo en De Ketelaere moeten bewijzen wie de plek verdient in de spits achter de topschutter aller tijden van de Rode Duivels. Volgens Milkon is dat momenteel de aanvaller van Lille.