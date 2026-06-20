Brazilië en Marokko doen wat nodig is, Turkije met dé ontgoocheling van het toernooi

Marokko en Brazilië hebben zich voor 99,99% zeker geplaatst voor de zestiende finales van het WK na hun overwinningen tegen Schotland en Haïti. Turkije heeft dan weer opnieuw teleurgesteld, ondanks een verrassende uitsluiting bij Paraguay. Verslag van een dolle nacht.

Na de Verenigde Staten, die Australië versloegen, hebben nu ook Marokko en Brazilië zich afgelopen nacht zo goed als helemaal zeker geplaatst voor de zestiende finales van het WK 2026. Beide landen staan op vier punten dankzij hun respectieve zeges tegen Schotland en Haïti, wat hen in het slechtste geval een plek als beste derde zal opleveren.

Brazilië en Marokko zonder problemen

Zes dagen na hun gelijkspel tegen de Seleção in de eerste match sloegen de Atlasleeuwen al enkele seconden na de aftrap toe tegen de Tartan Army. Er waren nog geen 120 seconden waren gespeeld of Ismaël Saibari, een van de uitblinkers van deze start van het WK, joeg op aangeven van Brahim Diaz een harde knal in het dak van het doel. Het enige doelpunt van de wedstrijd, en een zege voor Marokko.

Aansluitend was Brazilië logischerwijs een paar maatjes te groot voor Haïti, een van de kleintjes van het toernooi. De vijfvoudige wereldkampioen maakte het verschil in de eerste helft dankzij twee goals van Matheus Cunha en een treffer van Vinícius Júnior, waarna het na de pauze gas terugnam. Haïti, twee keer geklopt – onder meer door het als derde geplaatste Schotland – ligt uit het toernooi.

Turkije verliest met 11 tegen 10 en ligt eruit

De laatste wedstrijd van de nacht kende een wat bijzonder scenario. Tegen Turkije opende Paraguay al in de tweede minuut de score via Matias Galarza, maar net voor de rust moest het met tien verder na de uitsluiting van Miguel Almirón, slachtoffer van de nieuwe regel waarbij een speler wordt uitgesloten als hij met de hand voor de mond tegen een tegenstander spreekt (in dit geval Mert Müldür).



Die uitsluiting temperde de Paraguayaanse hoop echter niet. Ondanks numerieke meerderheid tijdens de hele tweede helft stelde Turkije opnieuw teleur en slaagde het er niet in op gelijke hoogte te komen, ondanks enkele heel grote kansen in de slotminuten en... in totaal 32 schoten richting doel. Tweede nederlaag voor de Turken: ze liggen er dus na amper twee matchen al uit! Heldhaftig Paraguay staat derde en mag nog dromen van de zestiende finales. Team USA is zeker van groepswinst.