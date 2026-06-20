Voormalige JPL-ster maakt grote sier bij WK-favoriet: "Een ongelooflijk voetbalbrein"

Deniz Undav vertoeft momenteel op het WK met Duitsland. De voormalige spits van Union SG zag zijn carrière de laatste jaren een hoge vlucht nemen met zijn WK-avontuur als kers op de taart. Chris O’Loughlin, de sportief directeur van Union, ziet dat het goed is.

Deniz Undav belandde in 2020 bij Union, dat hem toen uit de lagere Duitse reeksen weghaalde bij het bescheiden SV Meppen. De Duitser vond helemaal zijn draai in onze hoofdstad en zou in 70 duels voor Union maar liefst 45 keer raak treffen. Straffe cijfers.

7 goals in 10 interlands

Undav werd tussendoor verkocht aan zusterclub Brighton en nog even verhuurd aan Union, maar verkaste daarna eerst op huurbasis en dan definitief naar VfB Stuttgart, zijn huidige club. Ook daar stelde hij niet teleur. Hij scoorde al 57 goals in 117 optredens en zal daar met een contract tot 2029 ongetwijfeld nog wat doelpunten aan toevoegen.

Zijn goede prestaties leverden hem bovendien een plekje op bij Duitsland en ook daar doet hij waar hij goed in is: scoren. In 10 interlands trof hij al 7 keer raak, waaronder één keer in de 7-1-zege tegen Curaçao op het WK. Hij gaf ook twee assists.

Undav heeft een ongelooflijk voetbalbrein

Chris O’Loughlin, de sportief directeur van Union, ziet dat Undav zich telkens aanpast aan het niveau. "Hij combineert een ongelooflijk voetbalbrein met een fantastische technische eerste toets", vertelt O’Loughlin bij Het Laatste Nieuws.

"Zo heeft hij al een stap voor op iedereen. Hij bezit de sterke mentaliteit om door te blijven gaan en zijn spel aan te passen aan het niveau van zijn teamgenoten. Veel mensen hebben Deniz onderschat."





Mentale weerbaarheid

O’Loughlin ziet dat Undav ook mentaal weerbaar is. Hij knokte terug vanuit de lagere reeksen en baande zich zo een weg naar de top. "Ik heb ook onderaan de voetballadder gestaan en weet welke mentaliteit en veerkracht nodig is wanneer mensen aan je twijfelen."

Een basisplaats bij Duitsland lijkt te hoog gegrepen voor Undav. Daarvoor is de concurrentie net iets te zwaar. Maar als invaller kan hij net als tegen Curaçao een belangrijke impact hebben bij de voetbalgrootmacht.