Charleroi casht miljoenen: sterkhouder trekt naar buitenlandse topclub

Sporting Charleroi hoopt volgend seizoen wat meer regelmaat aan de dag te leggen in de Jupiler Pro League. De Carolo's zullen dat wel moeten doen zonder sterkhouder Étienne Camara. Die trekt naar een buitenlandse topclub en levert een mooi bedrag op.

Charleroi legde uiteindelijk beslag op de derde plaats in de Europe Play-offs. De Zebra's leken in de reguliere competitie even mee te gaan doen om de top zes, maar een dramatische reeks in het slot doorprikte die ambities.

Camara trekt naar Panathinaikos

Étienne Camara was een constante in het Zwarte Land. De 23-jarige Fransman was het afgelopen seizoen een basisspeler van Charleroi en kwam tot 44 optredens over alle competities heen. Daarin liet hij 2 goals en 3 assists noteren.

De goede prestaties van Camara gingen blijkbaar niet onopgemerkt voorbij in het buitenland, want de speler trekt nu naar Panathinaikos, de vierde uit Griekenland. Charleroi maakt de transfer zelf bekend.

Étienne Camara fait ses adieux au Sporting pour rejoindre le club grec du @paofc_. Merci pour tout, Étienne ! 🖤🤍



🔗 https://t.co/XUUpbwelwW#RCSC #NapoleonScore ⚫️⚪️ pic.twitter.com/oSlOlpGHDY — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) June 20, 2026

"Als moderne verdedigende middenvelder was hij in staat om talloze ballen te recupereren en mee op te bouwen. Étienne zorgde voor stabiliteit, intensiteit en sereniteit in onze ploeg. Hij was ongelooflijk matuur", schrijft Charleroi op zijn website.





Charleroi vangt 4 miljoen

"Sporting wil Étienne hartelijk bedanken voor zijn mentaliteit, zijn inzet, zijn professionaliteit en zijn betrokkenheid gedurende zijn periode bij de club", lezen we nog. Camara speelde sinds februari 2024 voor Charleroi. Hij kwam toen over van het Italiaanse Udinese. In totaal speelde hij 85 duels voor de Zebra's (2 goals, 5 assists).

Daarvoor speelde hij voor Huddersfield, dat hem had weggehaald uit de jeugd van Angers. Camara werd ondertussen al voorgesteld op de clubkanalen van Panathinaikos. Met de transfer is volgens Transfermarkt 4 miljoen euro gemoeid. Camara tekent voor vier jaar in de Griekse hoofdstad.

Verschillende spelers met een JPL-verleden

Bij de Griekse topclub treft hij verschillende spelers met een verleden in de Jupiler Pro League. Camara wordt een ploegmaat van onder meer Cyriel Dessers (ex-Genk), Ahmed Touba (ex-Club Brugge) en Anass Zaroury (ex-Charleroi).

De voormalige jeugdinternational van Frankrijk begint bij een topclub aan een nieuw buitenlands avontuur. Panathinaikos droomt met Camara in de rangen van een nieuwe Griekse titel. De laatste dateert ondertussen al van het seizoen 2009/10.