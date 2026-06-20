Wie wordt de vervanger van Doku? Dit zijn de opties

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Los Angeles
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Wie wordt de vervanger van Doku? Dit zijn de opties

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Dit is de eerste grote tegenvaller van dit WK 2026 voor Rudi Garcia: Jeremy Doku moet forfait geven voor de match tegen Iran. Maar de bondscoach heeft opties om hem te vervangen.

Dit had "zijn" WK moeten worden, maar voorlopig lijkt het voor Jérémy Doku eerder op een nachtmerrie. Na de wat steriele discussies over de zwangerschap van zijn vrouw en een bijzonder moeilijke wedstrijd tegen Egypte, is het X-factor van de Rode Duivels nu ook nog forfait voor de tweede groepsmatch.

Dat heeft niets te maken met de geboorte die in België wordt verwacht: Doku kampt met ademhalingsproblemen, die hem tegen Egypte al parten speelden. We kunnen het bevestigen: Jeremy hoestte de voorbije dagen op training in Renton opvallend hard en onrustwekkend. Zijn forfait komt dus onverwacht, ja, maar het is ook niet helemaal een echte schok.

Rudi Garcia heeft opties om hem te vervangen

Het blijft natuurlijk een grote teleurstelling, want Jérémy Doku zal zijn WK pas "echt" kunnen lanceren in de derde groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Voor Rudi Garcia is het echter geen onoverkomelijk probleem, want offensief heeft hij nog voldoende oplossingen.

De eerste optie waar je misschien niet meteen aan denkt, werd nochtans al uitgeprobeerd... in de oefenmatch tegen de Seattle Sounders. Dan schuift Matias Fernandez-Pardo naar de linkerflank, de positie waar hij ook werd opgeleid. De speler van Lille maakte in dat oefenduel zijn eerste goal bij de Duivels (al telt die natuurlijk niet) tijdens die kleine trainingswedstrijd.



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Daarnaast kan Garcia er ook voor kiezen om Leandro Trossard naar links te verhuizen, waar hij tegen Egypte trouwens ook is geëindigd. Dat zou meteen de deur openen om Maxim De Cuyper achter hem te zetten, gezien het defensieve werk van Trossard doorgaans sterker is. Op rechts zijn er dan twee mogelijkheden: Dodi Lukebakio aan de aftrap, maar dan mis je wel zijn explosiviteit als invaller. Of Alexis Saelemaekers, die het in de oefenmatch tegen de Seattle Sounders erg goed deed en op zijn kans wacht.

Kortom: dit forfait van Jérémy Doku is een kleine tegenvaller voor de Rode Duivels, maar niet de ramp waar je voor had kunnen vrezen. Tenminste als Jerre snel herstelt en vanaf het vervolg van het toernooi eindelijk zijn kwaliteiten kan laten zien...

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