'Standard stap dichter bij komst verdediger, ook andere aanwinst op weg'

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Na Bruny Nsimba zou Dimitri Lavalée de tweede zomeraanwinst van Standard kunnen worden. De gesprekken tussen stamnummer 16 en de 29-jarige speler uit Soumagne zijn goed op weg. Hij kan transfervrij aansluiten in Luik. Ondertussen maakt Standard ook werk van een andere veredigende aanwinst.