'Anderlecht had gesprek met deze Belgische coach'

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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'Anderlecht had gesprek met deze Belgische coach'
Foto: © photonews
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RSC Anderlecht zit niet stil. Paars-wit wil zijn kern versterken op de transfermarkt, maar zoekt ondertussen ook nog altijd naar een nieuwe T1. RSCA zou nu een verkennend gesprek hebben gehad met een Belgische trainer.

Sportief directeur Antoine Sibierski zit niet stil. Met Gulian Biancone werd alvast de eerste zomeraanwinst voorgesteld. De verdediger van het Griekse Olympiakos moet de nieuwe leider worden achterin. De 26-jarige Fransman tekende voor drie seizoenen, met optie op een bijkomend jaar.

Opvolger voor Taravel

Er zullen ongetwijfeld nog transfers volgen, maar er moet ook uiteraard een opvolger komen voor Jérémy Taravel. Anderlecht besloot om niet door te gaan met de Fransman en speurt de markt af op zoek naar een nieuwe T1. Maandag start de voorbereiding van paars-wit, waardoor er toch wel vaart achter moet worden gezet.

Het Laatste Nieuws schreef eerder al dat het dossier in een afrondende fase zou zitten. Er mag dan ook snel nieuws verwacht worden uit het Lotto Park. Volgens de genoemde krant voerde Anderlecht de afgelopen dagen een "verkennend gesprek" met niemand minder dan Karel Geraerts. Onze landgenoot zou een van de kandidaat-trainers in onze hoofdstad zijn, al wordt dat door Anderlecht ontkent.

Een knap parcours met Union

Sibierski voerde al gesprekken met andere kandidaten, maar er kwamen nog geen namen naar buiten. Geraerts is alvast gratis op te pikken, nadat zijn avontuur in de Ligue 2 bij het Franse Stade Reims ten einde kwam. Daarvoor passeerde hij ook bij de Duitse traditieclub Schalke 04, maar het is vooral bij Union SG dat Geraerts naam maakte als trainer.

Met de Unionisten maakte hij indruk door in zijn eerste seizoen tot op de slotspeeldag mee te doen om de titel en de kwartfinales van de Europa League te halen. Hij vond daarna geen akkoord met Union over een verlengd verblijf en ging eind 2023 aan de slag bij Schalke. Na een Frans avontuur bij Stade Reims is hij nu een vrij man.

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