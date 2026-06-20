DONE DEAL: Anderlecht dichtbij T1, maar belangrijke pion weg

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL: Anderlecht dichtbij T1, maar belangrijke pion weg
Foto: © photonews

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Bij RSC Anderlecht wordt het opnieuw een pittige transferzomer, zoveel is nu al duidelijk. En daarbij komen ook een paar pittige deals mogelijk naar boven. Ook binnen de staf lijkt er opnieuw wat te gaan gebeuren, zo blijkt.

Aernout Van Lindt

T1 komt dichterbij, pion officieel weg

Volgens Het Laatste Nieuws komt de zoektocht naar een nieuwe trainer steeds dichterbij. Maandag begint de voorbereiding en dus wordt het ook tijd dat Sibierski de nieuwe coach kan voorstellen. De afrondende fase zou bereikt zijn en een van de komende dagen mag nieuws verwacht worden over de zaak.

Ondertussen heeft Mathias Declercq via de sociale media laten weten dat hij Anderlecht wel degelijk zal verlaten voor een avontuur bij Jesper Fredberg en het Italiaanse Sampdoria in de Serie B. "De beslissing om Anderlecht te verlaten was een psychologische strijd. Maar als ik deze kans niet zou nemen, dan zou ik mezelf in vraag stellen", klinkt het op LinkedIn.

Bij RSC Anderlecht wordt het opnieuw een pittige transferzomer, zoveel is nu al duidelijk. En daarbij komen ook een paar pittige deals mogelijk naar boven. Ook binnen de staf lijkt er opnieuw wat te gaan gebeuren, zo blijkt.

Mathias Declercq, die de afgelopen vijf jaar de mediarelaties en de volledige interne en externe communicatie van RSCA beheerde, heeft besloten het Astridpark te verlaten voor een avontuur in Italië, meer bepaald bij Sampdoria.

Dat weet alvast Het Laatste Nieuws te melden. Na een Technisch Directeur, een T1 en een voorzitter moet er dus ook gezocht worden anar een nieuwe communicatiemanager. Declercq gaat aan de slag in Italië, waar Ex-CEO van Anderlecht Jesper Fredberg de plak zwaait. Hij krijgt ook meteen een upgrade van persverantwoordelijke naar communicatieverantwoordelijke bij de club uit de Serie B.

RSC Anderlecht aast op Adam Karabec

Wie de nieuwe persverantwoordelijke wordt op Anderlecht, dat is nog niet geweten. De voorbije jaren was het er al een komen en gaan op dat gebied, met ook onder meer David Steegen (nu actief bij de Belgische voetbalbond als persverantwoordelijke) als een van de namen.

Ondertussen heeft paars-wit wel een nieuwe speler op het oog in de vorm van Adam Karabec. Dat is een 22-jarige aanvallende middenvelder met een marktwaarde van 7 miljoen euro volgens Transfermarkt op dit moment. 

RSC Anderlecht moet concurrentie aangaan met verschillende andere ploegen

De Tsjechische spelmaker werd door Olympique Lyon gehuurd van Sparta Praag en de Fransen hebben ook een aankoopoptie bedongen op de 22-jarige speler. Het is nog niet geweten of ze die aankoopoptie echt willen lichten op dit moment.

En dus komen er kapers op de kust, waarbij ook paars-wit zich volgens Tsjechische media zou hebben gemengd in de debatten. De Tsjechische international zou wel niet goedkoop zijn - niet qua aankoopprijs, maar zeker ook niet qua loon - en dus is het nog maar de vraag in welke mate Anderlecht de plannen met Karabec écht zal gaan doorzetten. 

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