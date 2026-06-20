DONE DEAL: Anderlecht dichtbij T1, maar belangrijke pion weg

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Bij RSC Anderlecht wordt het opnieuw een pittige transferzomer, zoveel is nu al duidelijk. En daarbij komen ook een paar pittige deals mogelijk naar boven. Ook binnen de staf lijkt er opnieuw wat te gaan gebeuren, zo blijkt.